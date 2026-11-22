Панкейки с арахисово-шоколадной пастой

Ингредиенты для панкейков

Молоко 3,2% - 150 мл

Пшеничная цельнозерновая мука - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Сахар - 30 г

Разрыхлитель - 5 г

Соль - щепотка

Масло растительное - 5 мл

Масло для жарки - при необходимости.

Для арахисово-шоколадного крема

Арахисовая паста - 35 г

Вареное сгущенное молоко (ириска) - 20 г

Какао - 7-8 г

Молоко - 20 мл.

Время приготовления: 25 минут.

Количество порций: 2.

Способ приготовления

В глубокой миске смешайте яйцо, сахар и щепотку соли. Влейте молоко, добавьте растительное масло и перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем. Перемешайте до однородности. Тесто должно быть густоватым, но медленно стекать с ложки. Разогрейте сковороду на среднеслабом огне и слегка смажьте маслом. Выкладывайте тесто небольшими порциями, формируя круглые панкейки. Панкейки на сковороде (фото: Юлия Люшнева) Когда на поверхности появятся пузырьки, а края начнут вскакивать, переверните панкейки. Обжарьте с другой стороны золотистого цвета. Для крема смешайте арахисовую пасту, вареную сгущенку и какао. Постепенно влейте молоко, тщательно перемешивая в однородную консистенцию. Готовые панкейки выложите стопкой. Подавайте с арахисово-шоколадной пастой, смазывая ею каждый слой или добавляя сверху.

Панкейки с шоколадно-арахисовым кремом, которые я приготовила дома (фото: Юлия Люшнева)

Мой совет: я решила приготовить арахисово-шоколадную пасту с запасом, чтобы оставить часть в баночке. Такой крем можно подавать не только с панкейками, но и тостами или другими домашними десертами.

Молоко к пасте советую добавлять постепенно. Сначала крем получается довольно густым, но небольшое количество молока помогает сделать его более нежным. Если хочется более насыщенного шоколадного вкуса, можно добавить чуть-чуть больше какао.

Готовый крем следует хранить в закрытой баночке в холодильнике и использовать в течение 1-2 дней.

Аллергены: молоко и молочные продукты (лактоза), яйца, пшеница (глютен), арахис.