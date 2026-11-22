Панкейки з арахісово-шоколадною пастою

Інгредієнти для панкейків

Молоко 3,2% - 150 мл

Пшеничне цільнозернове борошно - 100 г

Яйце - 1 шт.

Цукор - 30 г

Розпушувач - 5 г

Сіль - дрібка

Олія - 5 мл

Олія для смаження - за потреби.

Для арахісово-шоколадного крему

Арахісова паста - 35 г

Варене згущене молоко (іриска) - 20 г

Какао - 7-8 г

Молоко - 20 мл.

Час приготування: 25 хвилин.

Кількість порцій: 2.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішайте яйце, цукор та дрібку солі. Влийте молоко, додайте олію та перемішайте. Всипте борошно з розпушувачем. Перемішайте до однорідності. Тісто має бути густуватим, але повільно стікати з ложки. Розігрійте сковорідку на середньо-слабкому вогні та злегка змастіть олією. Викладайте тісто невеликими порціями, формуючи круглі панкейки. Панкейки на сковороді (фото: Юлія Люшньова) Коли на поверхні з'являться бульбашки, а краї почнуть схоплюватися, переверніть панкейки. Обсмажте з іншого боку до золотистого кольору. Для крему змішайте арахісову пасту, варене згущене молоко та какао. Поступово влийте молоко, ретельно перемішуючи до однорідної консистенції. Готові панкейки викладіть стопкою. Подавайте з арахісово-шоколадною пастою, змащуючи нею кожен шар або додаючи зверху.

Панкейки з шоколадно-арахісовим кремом, які я приготувала вдома (фото: Юлія Люшньова)

Моя порада: я вирішила приготувати арахісово-шоколадну пасту із запасом, щоб частину залишити в баночці. Такий крем можна подавати не лише з панкейками, а й із тостами або іншими домашніми десертами.

Молоко до пасти раджу додавати поступово. Спочатку крем виходить досить густим, але невелика кількість молока допомагає зробити його ніжнішим. Якщо хочеться більш насиченого шоколадного смаку, можна додати трохи більше какао.

Готовий крем варто зберігати в закритій баночці в холодильнику та використати протягом 1-2 днів.

Алергени: молоко та молочні продукти (лактоза), яйця, пшениця (глютен), арахіс.