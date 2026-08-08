Что приготовить из продуктов, которые всегда есть дома: 5 простых идей от шеф-повара
Часто кажется, что в холодильнике нет ничего. Но если присмотреться, почти всегда найдутся яйца, рис, лук, капуста, мука или кусок хлеба.
Шеф-повар Александр Огродник рассказал Styler, что именно из этих простых продуктов можно приготовить не уступающие ресторанным блюда.
Яйца
Если у вас дома есть яйца, приготовьте намазку на хлеб с кремом-сыром, авокадо и маринованным огурцом.
Мягкие яйца, крем-сыр и чуть-чуть французской горчицы делают обычный бутерброд полноценным завтраком или перекусом.
Что еще можно приготовить:
- омлет;
- шокшука;
- яичный салат;
- фаршированные яйца;
- фритата с овощами.
Совет шефа: варите яйца 6–7 минут после закипания – желток останется кремовым и сделает любую намазку более нежной.
Лук
Вместо обыкновенного маринованного лука попробуйте малиновый маринованный лук.
Малина добавляет легкую фруктовую кислинку, а горячий маринад убирает резкость, поэтому такой лук прекрасно подходит к мясу, бургерам, салатам и даже обычному картофелю.
Что еще можно приготовить из лука?
- быстрый маринованный лук;
- карамелизированный лук;
- луковой конфитюр;
- соус к мясу;
- луковый суп.
Совет шефа: если заливаете лук горячим маринадом, он станет более мягким на вкус и не оставит резкого послевкусия.
Цветная капуста
Многие просто отваривают ее, хотя лучший вкус она раскрывает после запекания.
Попробуйте запеченную цветную капусту с зеленым соусом на основе тахини, зелени и мисо-пасты.
После духовки капуста становится слаще, а соус придает насыщенности.
Вот как готовить:
Цветную капусту отварите в хорошо подсоленной воде 10 минут.
Сбрызните маслом и отправляйте в духовку на режим гриль при 200–220°C на 15–20 минут до хорошего румяного цвета.
Приготовьте соус.
Для соуса возьмите:
- 5 г укропа
- 5 г петрушки
- 5 г кинзы
- 25 г тахини
- 10 г лимонного сока
- 15 г мисо пасты
- 1 зубчик чеснока (~5 г)
- чили (по вкусу)
- 50–70 г воды
Все ингредиенты мелко порезать или перебить до консистенции соуса, он должен быть кремовый, но текучий.
Финал: горячую, румяную капусту поливаете соусом и все.
Это один из тех вариантов, когда полезная еда становится реально вкусной, а не просто "надо съесть".
Что еще можно приготовить:
- крем-суп;
- овощные оладьи;
- запеканку;
- пюре;
- обжаренную капусту со специями.
Совет шефа: перед запеканием отварите соцветия 8–10 минут в хорошо подсоленной воде - внутри они останутся нежными, а снаружи быстро подрумянятся.
Мука
Даже из четырех ингредиентов можно приготовить домашний багет без замеса.
Нужны только мука, вода, дрожжи и соль. Большую часть времени тесто просто подходит, а результат - хрустящая корочка и мякиш, как в пекарне.
Что еще можно приготовить:
фокачу;
пиццу;
домашние булочки;
лепешки на сковороде;
хлебные палочки.
Совет шефа: не добавляйте много муки во время формирования. Чем влажнее тесто, тем более ячеистым и воздушным будет хлеб.
Рис
Если дома есть рис, не ограничивайтесь только гарниром.
Попробуйте нежную рисовую кашу на молоке со взбитыми сливками. Она получается легкой, воздушной и больше похожа на десерт, чем на обычную кашу.
Что еще можно приготовить:
жареный рис с яйцом;
ризото;
рисовый пудинг;
рисовые котлеты;
салат с вареным рисом и овощами.
Совет шефа: сначала дайте рису впитать воду, а потом добавляйте горячее молоко. Так зерно умеренно приготовится, а каша станет кремовой.
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