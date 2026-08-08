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Головна Смачно Що приготувати з продуктів, які завжди є вдома: 5 простих ідей від шеф-кухаря
Смачно 08 серпня 2026, 09:32

Що приготувати з продуктів, які завжди є вдома: 5 простих ідей від шеф-кухаря

Що готувати, коли вдома мало продуктів
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Що приготувати з продуктів, які завжди є вдома (колаж Styler)
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Часто здається, що в холодильнику нічого немає. Але якщо придивитися, майже завжди знайдуться яйця, рис, цибуля, капуста, борошно або шматок хліба.

Шеф-кухар Олександр Огроднік розповів Styler, що саме з цих простих продуктів можна приготувати страви, які не поступаються ресторанним.

Яйця

Якщо у вас вдома є яйця, приготуйте намазку на хліб із крем-сиром, авокадо та маринованим огірком.

М’які яйця, крем-сир і трохи французької гірчиці роблять звичайний бутерброд повноцінним сніданком або перекусом.

Що ще можна приготувати:

  • омлет;
  • шакшуку;
  • яєчний салат;
  • фаршировані яйця;
  • фритату з овочами.

Порада шефа: варіть яйця 6–7 хвилин після закипання - жовток залишиться кремовим і зробить будь-яку намазку значно ніжнішою.

Цибуля

Замість звичайної маринованої цибулі спробуйте малинову мариновану цибулю.

Малина додає легку фруктову кислинку, а гарячий маринад прибирає різкість, тому така цибуля чудово підходить до м’яса, бургерів, салатів і навіть звичайної картоплі.

Що ще можна приготувати з цибулі:

  • швидку мариновану цибулю;
  • карамелізовану цибулю;
  • цибулевий конфіт;
  • соус до м’яса;
  • цибулевий суп.

Порада шефа: якщо заливаєте цибулю гарячим маринадом, вона стане м’якшою на смак і не залишить різкого післясмаку.

Цвітна капуста

Багато хто просто відварює її, хоча найкращий смак вона розкриває після запікання.

Спробуйте запечену цвітну капусту із зеленим соусом на основі тахіні, зелені та місо-пасти.

Після духовки капуста стає солодшою, а соус додає насиченості.
Ось як готувати:

Цвітну капусту відваріть у добре підсоленій воді 10 хвилин.

Збризніть олією і відправляйте в духовку на режим гриль при 200–220°C на 15–20 хвилин, до гарного рум’яного кольору.

Приготуйте соус.

Для соусу візьміть:

  • 5 г кропу
  • 5 г петрушки
  • 5 г кінзи
  • 25 г тахіні
  • 10 г лимонного соку
  • 15 г місо пасти
  • 1 зубчик часнику (~5 г)
  • чилі (за смаком)
  • 50–70 г води

Всі інгредієнти мілко порізати або перебити до консистенції соусу він має бути кремовий але текучий.

Фінал: гарячу, рум’яну капусту поливаєте соусом і все.

Це один з тих варіантів, коли корисна їжа стає реально смачною, а не просто "треба з’їсти".

Що ще можна приготувати:

  • крем-суп;
  • овочеві оладки;
  • запіканку;
  • пюре;
  • обсмажену капусту зі спеціями.

Порада шефа: перед запіканням відваріть суцвіття 8–10 хвилин у добре підсоленій воді - всередині вони залишаться ніжними, а зовні швидко підрум’яняться.

Борошно

Навіть із чотирьох інгредієнтів можна приготувати домашній багет без замісу.

Потрібні лише борошно, вода, дріжджі та сіль. Більшу частину часу тісто просто підходить, а результат - хрустка скоринка й м’якушка, як у пекарні.

Що ще можна приготувати:

фокачу;
піцу;
домашні булочки;
коржі на сковороді;
хлібні палички.

Порада шефа: не додавайте багато борошна під час формування. Чим вологіше тісто, тим більш пористим і повітряним буде хліб.

Рис

Якщо вдома є рис, не обмежуйтеся лише гарніром.

Спробуйте ніжну рисову кашу на молоці зі збитими вершками. Вона виходить легкою, повітряною і більше схожа на десерт, ніж на звичайну кашу.

Що ще можна приготувати:

смажений рис із яйцем;
різото;
рисовий пудинг;
рисові котлети;
салат із вареним рисом та овочами.

Порада шефа: спочатку дайте рису увібрати воду, а вже потім додавайте гаряче молоко. Так зерно рівномірно приготується, а каша стане кремовою.

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