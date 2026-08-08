Що приготувати з продуктів, які завжди є вдома: 5 простих ідей від шеф-кухаря

Яйця

Якщо у вас вдома є яйця, приготуйте намазку на хліб із крем-сиром, авокадо та маринованим огірком.

М’які яйця, крем-сир і трохи французької гірчиці роблять звичайний бутерброд повноцінним сніданком або перекусом.

Що ще можна приготувати:

омлет;

шакшуку;

яєчний салат;

фаршировані яйця;

фритату з овочами.

Порада шефа: варіть яйця 6–7 хвилин після закипання - жовток залишиться кремовим і зробить будь-яку намазку значно ніжнішою.

Цибуля

Замість звичайної маринованої цибулі спробуйте малинову мариновану цибулю.

Малина додає легку фруктову кислинку, а гарячий маринад прибирає різкість, тому така цибуля чудово підходить до м’яса, бургерів, салатів і навіть звичайної картоплі.

Що ще можна приготувати з цибулі:

швидку мариновану цибулю;

карамелізовану цибулю;

цибулевий конфіт;

соус до м’яса;

цибулевий суп.

Порада шефа: якщо заливаєте цибулю гарячим маринадом, вона стане м’якшою на смак і не залишить різкого післясмаку.

Цвітна капуста

Багато хто просто відварює її, хоча найкращий смак вона розкриває після запікання.

Спробуйте запечену цвітну капусту із зеленим соусом на основі тахіні, зелені та місо-пасти.

Після духовки капуста стає солодшою, а соус додає насиченості.

Ось як готувати:

Цвітну капусту відваріть у добре підсоленій воді 10 хвилин.

Збризніть олією і відправляйте в духовку на режим гриль при 200–220°C на 15–20 хвилин, до гарного рум’яного кольору.

Приготуйте соус.

Для соусу візьміть:

5 г кропу

5 г петрушки

5 г кінзи

25 г тахіні

10 г лимонного соку

15 г місо пасти

1 зубчик часнику (~5 г)

чилі (за смаком)

50–70 г води

Всі інгредієнти мілко порізати або перебити до консистенції соусу він має бути кремовий але текучий.

Фінал: гарячу, рум’яну капусту поливаєте соусом і все.

Це один з тих варіантів, коли корисна їжа стає реально смачною, а не просто "треба з’їсти".

Що ще можна приготувати:

крем-суп;

овочеві оладки;

запіканку;

пюре;

обсмажену капусту зі спеціями.

Порада шефа: перед запіканням відваріть суцвіття 8–10 хвилин у добре підсоленій воді - всередині вони залишаться ніжними, а зовні швидко підрум’яняться.

Борошно

Навіть із чотирьох інгредієнтів можна приготувати домашній багет без замісу.

Потрібні лише борошно, вода, дріжджі та сіль. Більшу частину часу тісто просто підходить, а результат - хрустка скоринка й м’якушка, як у пекарні.

Що ще можна приготувати:

фокачу;

піцу;

домашні булочки;

коржі на сковороді;

хлібні палички.

Порада шефа: не додавайте багато борошна під час формування. Чим вологіше тісто, тим більш пористим і повітряним буде хліб.

Рис

Якщо вдома є рис, не обмежуйтеся лише гарніром.

Спробуйте ніжну рисову кашу на молоці зі збитими вершками. Вона виходить легкою, повітряною і більше схожа на десерт, ніж на звичайну кашу.

Що ще можна приготувати:

смажений рис із яйцем;

різото;

рисовий пудинг;

рисові котлети;

салат із вареним рисом та овочами.

Порада шефа: спочатку дайте рису увібрати воду, а вже потім додавайте гаряче молоко. Так зерно рівномірно приготується, а каша стане кремовою.