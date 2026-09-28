Шоколадные ленивые вареники с вишней: простой рецепт сладкого завтрака (видео)
Для приготовления этих вареников нужно замесить мягкую творожную массу, завернуть в нее вишню и отварить. После этого можно подавать с вишневым конфи и шоколадной глазурью.
Как приготовить ленивые вареники, рассказывает Styler со ссылкой на рецепт тренера и нутрициологии nastya_dreamy в Instagram .
Ингредиенты
Для вареников:
- 200 г сухого кисломолочного творога
- 1 желток
- 1,5 ст. л. муки + 2 ст. л. для обрушения
- 1 ст. л. какао
- подсластитель - по вкусу
- вишня для внутренности.
Для вишневого конфи:
- 200 г вишни
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 2 ст. л. холодной воды
- подсластитель - по вкусу.
Для шоколадной глазури:
- 1 ст. л. какао
- 1 ст. л. подсластителя
- 1 ч. л. кукурузного крахмала
- 9 ст. л. молока
- 20 г сливочного масла.
Как приготовить
Для рецепта лучше использовать сухой кисломолочный творог. Если он влажный, его нужно хорошо отжать, чтобы не пришлось добавлять лишнюю муку.
Протрите сыр, смешайте его с желтком и подсластителем. Добавьте муку из какао и замесите тесто. Оно должно получиться мягким и немного липким, но хорошо держать форму.
Сформируйте из теста жгутик и нарежьте его на небольшие кусочки. Каждый кусочек приплюсните, положите в центр вишню, обваленную в крахмале или муке, и сформируйте шарик. Варите вареники в кипящей подсоленной воде 2-3 минуты после того, как они уплывут.
Для конфи прогрейте вишню с подсластителем. Крахмал растворите в холодной воде, влейте в вишню и готовьте еще 20-30 секунд, постоянно помешивая, пока масса не загустеет.
Для глазури смешайте какао, подсластитель, крахмал и молоко. Прогревайте смесь, постоянно помешивая, до загустения. Снимите с огня, добавьте масло и хорошо перемешайте.
Выложите на тарелку вишневое конфи, сверху уложите вареники и полейте их шоколадной глазурью.
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