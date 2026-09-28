Шоколадні ліниві вареники з вишнею: простий рецепт солодкого сніданку (відео)
Для приготування цих вареників потрібно замісити м'яку сирну масу, загорнути в неї вишню та відварити. Після цього можна подавати з вишневим конфі та шоколадною глазур’ю.
Як приготувати ліниві вареники, розповідає Styler з посиланням на рецепт тренерки та нутриціологині nastya_dreamy в Instagram.
Інгредієнти
Для вареників:
- 200 г сухого кисломолочного сиру
- 1 жовток
- 1,5 ст. л. борошна + 2 ст. л. для обвалювання
- 1 ст. л. какао
- підсолоджувач - за смаком
- вишня для начинки.
Для вишневого конфі:
- 200 г вишні
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 2 ст. л. холодної води
- підсолоджувач - за смаком.
Для шоколадної глазурі:
- 1 ст. л. какао
- 1 ст. л. підсолоджувача
- 1 ч. л. кукурудзяного крохмалю
- 9 ст. л. молока
- 20 г вершкового масла.
Як приготувати
Для рецепта краще використовувати сухий кисломолочний сир. Якщо він вологий, його потрібно добре відтиснути, щоб не довелося додавати зайве борошно.
Перетріть сир, змішайте його з жовтком та підсолоджувачем. Додайте борошно з какао і замісіть тісто. Воно має вийти м'яким і трохи липким, але добре тримати форму.
Сформуйте з тіста джгутик і наріжте його на невеликі шматочки. Кожен шматочок приплюсніть, у центр покладіть вишню, обваляну в крохмалі або борошні, та сформуйте кульку. Варіть вареники в киплячій підсоленій воді 2-3 хвилини після того, як вони спливуть.
Для конфі прогрійте вишню з підсолоджувачем. Крохмаль розчиніть у холодній воді, влийте до вишні та готуйте ще 20-30 секунд, постійно помішуючи, доки маса не загусне.
Для глазурі змішайте какао, підсолоджувач, крохмаль і молоко. Прогрівайте суміш, постійно помішуючи, до загустіння. Зніміть з вогню, додайте вершкове масло та добре перемішайте.
Викладіть на тарілку вишневе конфі, зверху покладіть вареники та полийте їх шоколадною глазур'ю.
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