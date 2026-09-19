Шоколадный кекс в банке за 30 мин: рецепт без духовки и миксера

Что нужно для шоколадного кекса

Все продукты отмеряются столовыми ложками, поэтому веса для этого рецепта действительно не понадобятся.

На 1 банку объемом 400 мл:

1 яйцо,

3 ст. л. сахара,

3 ст. л. молока,

3 ст. л. масла,

3 ст. л. муки,

1 ч. л. разрыхлителя,

1 ч. л. какао.

Как приготовить кекс в банке

Сначала положите в чистую банку яйцо, добавьте сахар, молоко и растительное масло. Затем всыпьте муку, разрыхлитель и какао.

Закройте банку крышкой и хорошо встряхните ее, чтобы все ингредиенты смешались и образовалось однородное тесто.

На дно кастрюли положите небольшое полотенце. Поставьте банку внутрь и налейте воду до середины банки.

Накройте кастрюлю крышкой и варите кекс на умеренном огне примерно 30-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой - она должна выходить из теста без сырых следов.

Готовому кексу дайте немного остыть, после чего его можно доставать из банки и подавать.

Нюанс: банку лучше наполнять тестом не доверху, ведь во время приготовления кекс увеличится в объеме.

Приятного аппетита!