Шоколадный кекс в банке за 30 мин: рецепт без духовки и миксера
Нет духовки или просто не хочется устраивать на кухне генеральную уборку после выпечки? Этот рецепт решает обе проблемы. Тесто смешивают прямо в банке, а сам кекс готовят в кастрюле с водой.
Styler делится простым рецептом шоколадного кекса, для которого не требуются духовка, миксер и кухонные весы.
Что нужно для шоколадного кекса
Все продукты отмеряются столовыми ложками, поэтому веса для этого рецепта действительно не понадобятся.
На 1 банку объемом 400 мл:
- 1 яйцо,
- 3 ст. л. сахара,
- 3 ст. л. молока,
- 3 ст. л. масла,
- 3 ст. л. муки,
- 1 ч. л. разрыхлителя,
- 1 ч. л. какао.
Как приготовить кекс в банке
Сначала положите в чистую банку яйцо, добавьте сахар, молоко и растительное масло. Затем всыпьте муку, разрыхлитель и какао.
Закройте банку крышкой и хорошо встряхните ее, чтобы все ингредиенты смешались и образовалось однородное тесто.
На дно кастрюли положите небольшое полотенце. Поставьте банку внутрь и налейте воду до середины банки.
Накройте кастрюлю крышкой и варите кекс на умеренном огне примерно 30-40 минут. Готовность можно проверить деревянной шпажкой - она должна выходить из теста без сырых следов.
Готовому кексу дайте немного остыть, после чего его можно доставать из банки и подавать.
Нюанс: банку лучше наполнять тестом не доверху, ведь во время приготовления кекс увеличится в объеме.
Приятного аппетита!
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