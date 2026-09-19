Шоколадний кекс у банці за 30 хв: рецепт без духовки та міксера
Немає духовки або просто не хочеться влаштовувати на кухні генеральне прибирання після випічки? Цей рецепт вирішує обидві проблеми. Тісто змішують просто в банці, а сам кекс готують у каструлі з водою.
Styler ділиться простим рецептом шоколадного кексу, для якого не потрібні духовка, міксер і кухонні ваги.
Що потрібно для шоколадного кексу
Усі продукти відмірюються столовими ложками, тому ваги для цього рецепта справді не знадобляться.
На 1 банку об'ємом 400 мл:
- 1 яйце,
- 3 ст. л. цукру,
- 3 ст. л. молока,
- 3 ст. л. олії,
- 3 ст. л. борошна,
- 1 ч. л. розпушувача,
- 1 ч. л. какао.
Як приготувати кекс у банці
Спочатку покладіть у чисту банку яйце, додайте цукор, молоко та олію. Потім всипте борошно, розпушувач і какао.
Закрийте банку кришкою та добре струсіть її, щоб усі інгредієнти змішалися й утворилося однорідне тісто.
На дно каструлі покладіть невеликий рушник. Поставте банку всередину та налийте воду приблизно до середини банки.
Накрийте каструлю кришкою й варіть кекс на помірному вогні приблизно 30-40 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою - вона має виходити з тіста без сирих слідів.
Готовому кексу дайте трохи охолонути, після чого його можна діставати з банки та подавати.
Нюанс: банку краще наповнювати тістом не доверху, адже під час приготування кекс збільшиться в об'ємі.
Смачного!
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