Шоколадний кекс у банці за 30 хв: рецепт без духовки та міксера

Що потрібно для шоколадного кексу

Усі продукти відмірюються столовими ложками, тому ваги для цього рецепта справді не знадобляться.

На 1 банку об'ємом 400 мл:

1 яйце,

3 ст. л. цукру,

3 ст. л. молока,

3 ст. л. олії,

3 ст. л. борошна,

1 ч. л. розпушувача,

1 ч. л. какао.

Як приготувати кекс у банці

Спочатку покладіть у чисту банку яйце, додайте цукор, молоко та олію. Потім всипте борошно, розпушувач і какао.

Закрийте банку кришкою та добре струсіть її, щоб усі інгредієнти змішалися й утворилося однорідне тісто.

На дно каструлі покладіть невеликий рушник. Поставте банку всередину та налийте воду приблизно до середини банки.

Накрийте каструлю кришкою й варіть кекс на помірному вогні приблизно 30-40 хвилин. Готовність можна перевірити дерев'яною шпажкою - вона має виходити з тіста без сирих слідів.

Готовому кексу дайте трохи охолонути, після чого його можна діставати з банки та подавати.

Нюанс: банку краще наповнювати тістом не доверху, адже під час приготування кекс збільшиться в об'ємі.

Смачного!