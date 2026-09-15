Старый рецепт, который не теряет популярности: салат с рисом и овощами на зиму
В старых кулинарных тетрадях можно найти рецепты, которые и сегодня не теряют актуальности. Среди них - простой салат с рисом и овощами, который хозяйки готовили на зиму.
Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерши Ptashka Nadia рассказывает, как повторить этот рецепт.
Ингредиенты и пропорции
Секрет успеха этого салата заключается в четких пропорциях. Овощи создают сочную и сладковатую базу, а рис впитывает все ароматы и делает блюдо питательным.
Овощная основа:
- Помидоры - 3 кг
- Сладкий болгарский перец - 1 кг
- Репчатый лук - 1 кг
- Морковь - 1 кг.
Крупа:
- Рис - 1,5 стакана
- Вода (для варки риса) - 3 стакана.
Заправка и специи:
- Растительное масло - 500 мл
- Сахар - 1 стакан (объемом 250 мл)
- Соль - 2,5 ст. л.
- Столовый уксус (9%) - 100 мл.
Пошаговый процесс приготовления
Шаг 1. Правильно готовим рис
Чтобы рис в салате не превратился в цельную кашу, его важно правильно сварить. Промойте 1,5 стакана риса до прозрачной воды, залейте 3 стаканами прохладной воды и поставьте на огонь.
Варите после закипания ровно 15 минут на медленном огне под крышкой.
Выключите плиту и не открывайте крышку еще 20 минут - рис должен дойти до готовности за счет собственной пары.
Шаг 2. Подготовка и тушение овощей
Сочные помидоры, сладкий перец и репчатый лук пропустите через мясорубку со средней решеткой.
Морковь натрите на средней или крупной терке (также можно воспользоваться кухонным комбайном).
В большую глубокую кастрюлю (лучше с толстым дном, чтобы масса не подгорала) вылейте измельченные помидоры, добавьте измельченный перец, лук и натертую морковь.
Влейте 500 мл растительного масла и тщательно перемешайте и поставьте на средний огонь.
Доведите смесь до кипения и тушите в течение 20 минут, периодически помешивая.
Шаг 3. Сочетание ингредиентов
Через 20 минут тушения добавьте в овощную массу 1 стакан сахара, 2,5 ст. л. соли и 100 мл уксуса.
Выложите заранее сваренный рис.
Все тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы не повредить структуру крупы. Варите салат вместе еще ровно 5 минут.
Шаг 4. Консервирование
Горячий салат сразу разложите в предварительно стерилизованные сухие баночки. Затем закатайте или закрутите стерильными крышками.
Переверните банки вверх дном, укутайте теплым пледом или одеялом и оставьте до полного охлаждения.
Такой салат удобно иметь под рукой зимой. Его можно подать как самостоятельную закуску, взять с собой на работу как быстрый сытный перекус или добавить несколько ложек в суп или другое горячее блюдо.
Рецепт особенно понравится тем, кто любит домашние заготовки без сложных процессов: все ингредиенты доступны, овощи готовятся в одной большой кастрюле, а готовый салат остается лишь разложить по банкам.
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