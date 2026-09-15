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Главная Вкусно Старый рецепт, который не теряет популярности: салат с рисом и овощами на зиму
Вкусно 15 сентября 2026, 16:15

Старый рецепт, который не теряет популярности: салат с рисом и овощами на зиму

Когда-то его закрывали десятками - и не зря: зимой такие баночки действительно выручают
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Как закрыть салат с рисом на зиму (фото: Styler)
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В старых кулинарных тетрадях можно найти рецепты, которые и сегодня не теряют актуальности. Среди них - простой салат с рисом и овощами, который хозяйки готовили на зиму.

Styler со ссылкой на видео в Instagram фудблогерши Ptashka Nadia рассказывает, как повторить этот рецепт.

Ингредиенты и пропорции

Секрет успеха этого салата заключается в четких пропорциях. Овощи создают сочную и сладковатую базу, а рис впитывает все ароматы и делает блюдо питательным.

Овощная основа:

  • Помидоры - 3 кг
  • Сладкий болгарский перец - 1 кг
  • Репчатый лук - 1 кг
  • Морковь - 1 кг.

Крупа:

  • Рис - 1,5 стакана
  • Вода (для варки риса) - 3 стакана.

Заправка и специи:

  • Растительное масло - 500 мл
  • Сахар - 1 стакан (объемом 250 мл)
  • Соль - 2,5 ст. л.
  • Столовый уксус (9%) - 100 мл.

Пошаговый процесс приготовления

Шаг 1. Правильно готовим рис

Чтобы рис в салате не превратился в цельную кашу, его важно правильно сварить. Промойте 1,5 стакана риса до прозрачной воды, залейте 3 стаканами прохладной воды и поставьте на огонь.

Варите после закипания ровно 15 минут на медленном огне под крышкой.

Выключите плиту и не открывайте крышку еще 20 минут - рис должен дойти до готовности за счет собственной пары.

Шаг 2. Подготовка и тушение овощей

Сочные помидоры, сладкий перец и репчатый лук пропустите через мясорубку со средней решеткой.

Морковь натрите на средней или крупной терке (также можно воспользоваться кухонным комбайном).

В большую глубокую кастрюлю (лучше с толстым дном, чтобы масса не подгорала) вылейте измельченные помидоры, добавьте измельченный перец, лук и натертую морковь.

Влейте 500 мл растительного масла и тщательно перемешайте и поставьте на средний огонь.

Доведите смесь до кипения и тушите в течение 20 минут, периодически помешивая.

Шаг 3. Сочетание ингредиентов

Через 20 минут тушения добавьте в овощную массу 1 стакан сахара, 2,5 ст. л. соли и 100 мл уксуса.

Выложите заранее сваренный рис.

Все тщательно, но аккуратно перемешайте, чтобы не повредить структуру крупы. Варите салат вместе еще ровно 5 минут.

Шаг 4. Консервирование

Горячий салат сразу разложите в предварительно стерилизованные сухие баночки. Затем закатайте или закрутите стерильными крышками.

Переверните банки вверх дном, укутайте теплым пледом или одеялом и оставьте до полного охлаждения.

Такой салат удобно иметь под рукой зимой. Его можно подать как самостоятельную закуску, взять с собой на работу как быстрый сытный перекус или добавить несколько ложек в суп или другое горячее блюдо.

Рецепт особенно понравится тем, кто любит домашние заготовки без сложных процессов: все ингредиенты доступны, овощи готовятся в одной большой кастрюле, а готовый салат остается лишь разложить по банкам.

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