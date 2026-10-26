Тефтели с рисом в томатном соусе: простой домашний рецепт без лука и моркови (фото)

Приготовление домашних тефтелей в томатном соусе

Для этого рецепта я использовала свиной фарш, рис, томатный соус и обычные специи. Лука и моркови не добавляла, поскольку хотела приготовить блюдо из уже находившихся продуктов.

Главная особенность такого способа приготовления - сочетание короткого обжаривания и медленного тушения. Сначала тефтели слегка подрумяниваются на сковороде, а затем доходят до готовности в томатном соусе.

Рис я предварительно отварила до полуготовности. Это помогает сократить время его приготовления внутри мясных шариков и уменьшает риск того, что он останется жестким.

Из указанного количества продуктов можно сформировать примерно 7-8 крупных тефтелей. Их удобно подавать как отдельное блюдо или вместе с гарниром.

Ингредиенты для тефтелей с рисом

Для приготовления понадобятся:

свиной фарш - 500 г;

рис (не отварной) - 150 г;

вода - 100-150 мл при необходимости;

масло - 1 ст. л.;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу.

Ингредиенты для соуса:

томатная паста - 3 ст. л. (примерно 75 г);

вода - 350 мл;

соль - по вкусу;

черный молотый перец - по вкусу;

сахар - 0,5 ч. л.

Для рецепта можно использовать обычный белый рис. Важно не переварить его перед добавлением в фарш, ведь он продолжит готовиться во время тушения.

Для приготовления соуса я использовала обычную томатную пасту, воду и специи. Такой вариант не нуждается в луке или моркови, а густоту можно легко регулировать.

Как приготовить сочные тефтели с рисом

Шаг 1. Подготовьте рис.

Сначала промыла 150 г сухого риса под проточной водой и после закипания варила его до полуготовности примерно в течение 7-10 минут.

После варки я слила воду и оставила рис ненадолго остыть.

Шаг 2. Смешайте фарш с рисом.

В глубокую миску выложила 500 г свиного фарша, добавила подготовленный рис, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешало, чтобы рис равномерно распределился в мясной массе.

Добавлять яйцо к этому рецепту необязательно. Если фарш имеет достаточно вязкую консистенцию и хорошо держит форму, тефтели можно сформировать без дополнительных ингредиентов.

Шаг 3. Сформируйте мясные шарики.

Слегка смочила руки водой и сформировала большие округлые тефтели примерно одинакового размера. Важно не сжимать фарш слишком сильно, чтобы готовые мясные шарики не получились слишком плотными.

Из этой порции вышло примерно 7-8 больших тефтелей.

Шаг 4. Обжарьте тефтели на сковороде.

На сковороде разогрела небольшое количество масла и выложила сформованные тефтели.

Обжаривала их на среднем огне примерно по 3-4 минуты с каждой стороны, осторожно переворачивая.

На этом этапе важно получить легкую румяную корочку. Полностью готовить мясо не нужно, поскольку дальше оно будет тушиться в соусе.

Тефтели с рисом и фаршем (фото: Остапова Анастасия)

Шаг 5. Добавьте томатный соус.

Сначала я выложила томатную пасту в глубокую миску и добавила около 100 мл теплой воды. Тщательно перемешала венчиком или ложкой, чтобы паста полностью растворилась и не осталось комочков.

После этого влила оставшиеся 250 мл воды, добавила соль, черный перец и немного сахара, чтобы сбалансировать кислотность томатной пасты. Еще раз все перемешало до однородной консистенции.

Готовым соусом я залила предварительно обжаренные тефтели, накрыла сковороду крышкой и оставила тушиться на слабом огне примерно 25-35 минут.

Во время тушения соус постепенно загустевает. Если он становится слишком густым, можно добавить еще немного горячей воды.

Тефтели в томатном соусе (фото: Остапова Анастасия)

Почему тефтели могут выходить сухими или разваливаться

При приготовлении тефтелей важно соотношение фарша и риса. Если добавить много риса, мясная масса может хуже держать форму, а вкус готового блюда будет менее насыщенным.

Для своего рецепта я использовала 500 г фарша и 150 г сухого риса. Это позволяет получить большие тефтели с заметным количеством риса.

Есть еще несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

Не переваривайте рис перед смешиванием с фаршем, чтобы он не превратился в кашу.

Хорошо вымешивайте мясную массу, чтобы тефтели держали форму.

Не переворачивайте шарики слишком часто во время обжарки.

Не допускайте сильного кипения соуса во время тушения.

Следите, чтобы на сковороде оставалось достаточно жидкости.

Если фарш оказался слишком мягким и тефтели плохо формируются, можно поставить подготовленную массу в холодильник примерно на 15-20 минут.

С чем лучше всего подавать домашние тефтели

Для этого я выбрала картофельное пюре. Оно хорошо сочетается с томатным соусом, в котором тушились мясные шарики. На тарелку сначала выкладываю порцию пюре, рядом добавляю тефтели и поливаю все горячим соусом из сковороды.

При желании блюдо можно дополнить свежим или сушеным укропом.

Также тефтели хорошо сочетаются с гречкой, макаронами и тушеными овощами.

Как правильно хранить готовые тефтели

Если после ужина остались готовые тефтели, их можно сохранить в холодильнике и разогреть на следующий день.

По рекомендациям USDA по безопасному хранению готовых блюд приготовленные остатки пищи следует поместить в холодильник в течение двух часов после приготовления.

При температуре не выше 4 градусов готовые блюда можно обычно хранить в течение 3-4 дней. Тефтели лучше переложить в контейнер вместе с томатным соусом. Так во время хранения они будут меньше подсыхать.