rbc.ua
Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Главная Вкусно Открыли баночку - и готово: самый простой рецепт идеальной свеклы на зиму
Вкусно 26 августа 2026, 09:50

Открыли баночку - и готово: самый простой рецепт идеальной свеклы на зиму

Свекла на зиму, которая идеально подойдет и для борща, и как самостоятельный салат
Людмила Жукова Людмила Жукова Редактор Styler
Рецепт свеклы на зиму (фото сгенерированное ИИ)
Поделиться:

Заготовка свеклы на зиму - это настоящая находка для тех, кто ценит свое время. Этот универсальный рецепт позволяет создать идеальную базу, которую можно использовать в качестве готовой заправки для борща, гарнира или самостоятельного салата.

Рецептом приготовления заготовки, которая выручит вас зимой, рассказывает Styler со ссылкой на пост кулинарки Татьяны Шлихтенко в Instagram.

Преимущество этого рецепта

Главное преимущество этого метода - использование лимонной кислоты вместо агрессивного уксуса, который сохраняет яркий рубиновый цвет овоща и делает вкус гораздо более мягким.

Что понадобится для приготовления

Пропорции рассчитаны на выход примерно 7 банок объемом 0,5 литра:

  • Свекла: 5 кг
  • Масло (подсолнечное, рафинированное): 200 мл
  • Соль: 2 ст.л. л. (без горки)
  • Сахар: 4 ст. л. (без горки)
  • Лимонная кислота: 2 ст.л. л. (без горки)

Пошаговый процесс заготовки

Тщательно вымойте свеклу, отварите ее до готовности и очистите от кожуры. После этого натрите овощ на крупной терке.

Переложите натертую свеклу в большую кастрюлю с толстым дном. Добавьте соль, сахар и растительное масло. Хорошо перемешайте.

Поставьте кастрюлю на огонь. После того как масса закипит, тушите ее на умеренном огне ровно 20 минут, периодически помешивая.

Добавьте лимонную кислоту, тщательно вымешайте и прокипятите все еще 10 минут.

Горячую массу плотно разложите в предварительно простерилизованные банки и герметично закройте крышками. Переверните банки вверх дном и оставьте под одеялом до полного охлаждения.

Как выбрать идеальную свеклу для консервации

Чтобы заготовка получилась максимально сладкой, а цвет остался насыщенным, важно правильно выбрать ингредиент. Вот на что стоит обратить внимание во время покупок:

Предпочитайте корнеплоды среднего размера (около 8–10 см в диаметре). Слишком большая свекла часто оказывается жесткой, волокнистой, долго варится и имеет худшие вкусовые качества.

Самыми сладкими традиционно считаются круглые или несколько приплюснутые плоды. Также идеальным выбором станет сорт "Цилиндра" (продолговатой формы) - он имеет насыщенный вкус и его очень удобно натирать на терке.

Качественная свекла имеет равномерную темно-бордовую окраску мякоти на срезе. Если внутри выражены белые круги, это свидетельствует о том, что овощ кормовой или выращивался с избытком нитратов.

Она должна быть гладкой, плотной, без повреждений, темных пятен или признаков гниения. Хвостик у хорошей свежей свеклы обычно тонкий.

Рецепты
Читайте также Что обязательно нужно снять на телефон перед отъездом: лайфхак от бортпроводницы 26 августа 2026, 09:10 Картофельные блинчики с сыром: бюджетное, но необыкновенно вкусное блюдо без лишних хлопот 26 августа 2026, 08:05 Андре Тан раскрыл 5 модных приемов, которые сбалансируют фигуру с широкими бедрами 26 августа 2026, 07:15 Не игнорируйте эту подсказку: карты Таро рассказали, чего ждать 26 августа 26 августа 2026, 06:03
Больше интересного
Люди Не только "Jolene": 7 легендарных песен Долли Партон, которые поразят и умилят каждого 25 августа 2026, 21:57
Гороскопы Конец черной полосы: три знака Зодиака, чья жизнь резко наладится 26 августа 25 августа 2026, 20:01
Люди Со сцены на фронт: звезды "Х-Фактора", "Голоса" и "Танцев", которые служат в ВСУ 25 августа 2026, 19:26
Тренды За старые "50 копеек" отдали 10 тысяч гривен: какая деталь делает монету ценной 25 августа 2026, 18:55
Полезное Как вернуть мягкость и красивый вид старым полотенцам: простые домашние уловки, которые реально работают 25 августа 2026, 18:09