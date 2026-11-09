Высокобелковый салат с ветчиной и двумя соусами: рецепт за 10 минут без света (фото)
Даже когда дома нет электроэнергии, можно приготовить вкусное и питательное блюдо без плиты, духовки или другой кухонной техники. Для этого достаточно нескольких продуктов, ножа и обыкновенной миски.
Редактор Styler Юлия Люшнева делится рецептом салата.
Ингредиенты для салата без света
Для основы салата:
- Салат айсберг - 65 г
- Куриная ветчина - 60 г
- Моцарелла - 40 г
- Болгарский перец - 35 г
Для гранатово-оливковой сальсы:
- Оливки без косточек - 10 г
- Зерна граната - 10 г
- Оливковое масло - 2 г.
Для творожно-лимонного соуса:
- Густой греческий йогурт 4% - 50 г
- Пармезан - 5 г
- Лимонный сок - 1 ст. л.
- Соль - по желанию.
Время приготовления: 15 минут.
Количество порций: 1.
Важно: для соуса выбирайте густой натуральный греческий йогурт без добавленного сахара, ароматизаторов и сладких наполнителей. Жидкий питьевой йогурт не подойдет, ведь заправка должна сохранять кремовую консистенцию.
Как приготовить салат с ветчиной и моцареллой
Подготовьте овощи. Салат айсберг промойте, тщательно обсушите и разорвите руками на небольшие кусочки. Болгарский перец очистите от семян и нарежьте тонкой соломкой.
Добавьте ветчину и cыр. Куриную ветчину нарежьте тонкими ломтиками. По желанию сверните их небольшими рулетиками – такая подача поможет красиво оформить салат даже без специальных кухонных принадлежностей.
Моцареллу нарежьте небольшими кусочками. Выложите все подготовленные ингредиенты на тарелку поверх айсберга.
Приготовьте йогуртово-лимонный соус. В небольшой миске смешайте густой греческий йогурт, мелко натертый пармезан и лимонный сок.
Тщательно перемешайте ложкой до однородной смеси. Попробуйте соус перед добавлением соли, ведь пармезан уже имеет насыщенный солоноватый вкус.
Для этого салата я решила отказаться от обычной майонезной заправки и объединить греческий йогурт с пармезаном. Лимонный сок добавила, чтобы уравновесить насыщенный творожный вкус и сделать соус более интересным.
Сделайте гранатово-оливковую сальсу. Оливки мелко нашинкуйте и смешайте с зернами граната. Добавить оливковое масло.
Несколько гранатовых зерен можно осторожно прижать ложкой, чтобы они выделили немного сока, а остальное оставить целиком.
Вместо того, чтобы просто добавить оливки и гранат в салат, я решила сделать из них отдельную сальсу. Так хотела сочетать солоноватый вкус оливок с кисло-сладкими нотками граната и придать блюду более выразительный вкусовый контраст.
Соберите салат. На подготовленные овощи, ветчину и моцареллу выложите творожно-лимонный соус. Сверху добавьте гранатово-оливковую сальсу.
Сколько калорий в салате
Одна порция салата содержит ориентировочно 300 ккал и 25 г белка.
Основными источниками белка в блюде являются куриная ветчина, моцарелла, греческий йогурт и пармезан.
Это делает салат питательным вариантом быстрого приема пищи, в то время как айсберг и болгарский перец добавляют свежести и хрустящей текстуры.
Калорийность и количество белка рассчитаны ориентировочно. Точные характеристики зависят от производителя и состава товаров.
Почему этот салат удобно готовить во время отключения света
Для приготовления не нужно ничего варить, жарить или запекать. Все ингредиенты используются готовыми к употреблению в пищу, а соусы можно смешать обычной ложкой.
Еще одно преимущество - салат не требует длительной подготовки и большого количества посуды.
В то же время важно использовать свежие продукты, которые хранились при должной температуре. Ветчину, моцареллу и греческий йогурт необходимо держать охлажденными. Если холодильник долго не работал и продукты нагрелись, их безопасность нужно оценить до приготовления.
Готовый салат лучше всего подавать сразу, чтобы листья айсберга сохранили свою хрусткость.
Раньше мы рассказывали, как приготовить высокобелковую пиццу на сковороде.