Ржаной тост с тунцом и яйцом: рецепт высокобелкового завтрака (фото)
Хрустящий тост с нежной сливочно-тунцовой начинкой содержит более 23 г белка на порцию
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Если сладкие завтраки и обычная яичница уже надоели, советую попробовать эти тосты со сливочно-тунцевой начинкой. В рецепте сочеталась нежная текстура с легкой кислинкой и хрусткостью.
Как приготовить высокобелковые тосты, рассказывает редактор Styler Юлия Люшнева.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- ржаной хлеб - 100 г;
- тунец в собственном соке - 90 г (без жидкости);
- вареные яйца - 2 шт.;
- сливочный творог - 40 г;
- маринованный огурец - 20 г;
- дижонская горчица - 1 ч. л.;
- лимонный сок - 2 ч. л.;
- бальзамический крем - 2 ч. л.;
- соль - по вкусу.
Количество порций: 2.
Время приготовления: 10 минут.
Пошаговый рецепт приготовления
- Приготовьте основу. Подсушите ржаной хлеб на сухой сковороде по бокам до появления хрустящей корочки.
- Сделайте белковую внутренность. Слейте жидкость из тунца, а вареное яйцо разомните вилкой. Добавьте сыр, мелко нарезанный маринованный огурец, дижонскую горчицу и лимонный сок. Перемешайте, оставляя небольшие кусочки яйца и тунца.
- Соберите тост. Щедро выложите начинку на подсушенный хлеб и полейте бальзамическим кремом. Именно он придаст блюду легкой сладости, которая будет контрастировать с пикантным вкусом начинки.
Такой завтрак можно приготовить даже при отключении электроэнергии, если дома есть газовая плита или заранее отварные яйца.
Калорийность и питательная ценность
Ориентировочно на одну порцию:
- калорийность - 321 ккал;
- белки - 23 г;
- жиры - 12 г;
- углеводы - 29 г.
Показатели зависят от состава хлеба, тунца и сыра.
Аллергены: рыба, яйца, молочные продукты (лактоза), глютен, горчица. Состав продуктов проверить на упаковке.