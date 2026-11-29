Житній тост із тунцем та яйцем: рецепт високобілкового сніданку (фото)
Хрусткий тост із ніжною вершково-тунцевою начинкою містить понад 23 г білка на порцію
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Якщо солодкі сніданки та звичайна яєчня вже набридли, раджу спробувати ці тости з вершково-тунцевою начинкою. У рецепті поєдналася ніжні текстура із легкою кислинкою і хрусткістю.
Як приготувати високобілкові тости, розповідає редакторка Styler Юлія Люшньова.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
- житній хліб - 100 г;
- тунець у власному соку - 90 г (без рідини);
- варені яйця - 2 шт.;
- вершковий сир - 40 г;
- маринований огірок - 20 г;
- діжонська гірчиця - 1 ч. л.;
- лимонний сік - 2 ч. л.;
- бальзамічний крем - 2 ч. л.;
- сіль - до смаку.
Кількість порцій: 2.
Час приготування: 10 хвилин.
Покроковий рецепт приготування
- Приготуйте основу. Підсушіть житній хліб на сухій сковороді з обох боків до появи хрусткої скоринки.
- Зробіть білкову начинку. Злийте рідину з тунця, а варене яйце розімніть виделкою. Додайте вершковий сир, дрібно нарізаний маринований огірок, діжонську гірчицю та лимонний сік. Перемішайте, залишаючи невеликі шматочки яйця і тунця.
- Зберіть тост. Щедро викладіть начинку на підсушений хліб та полийте бальзамічним кремом. Саме він додасть страві легкої солодкості, яка контрастуватиме з пікантним смаком начинки.
Такий сніданок можна приготувати навіть під час відключення електроенергії, якщо вдома є газова плита або заздалегідь відварені яйця.
Калорійність та поживна цінність
Орієнтовно на одну порцію:
- калорійність - 321 ккал;
- білки - 23 г;
- жири - 12 г;
- вуглеводи - 29 г.
Показники залежать від складу хліба, тунця та вершкового сиру.
Алергени: риба, яйця, молочні продукти (лактоза), глютен, гірчиця. Склад продуктів перевіряйтина пакованні.