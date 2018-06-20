Яхта Villa Krim лідирує у парусній регаті Giraglia Rolex Cup 2018

В цьому році парусна гонка відбулася в 66-й раз

Міжнародний винний бренд Villa Krim вийшов на новий рівень досконалості, узявши участь в найпрестижнішій середземноморської регаті, протяжністю 243 морські милі, за маршрутом Сан-Ремо - Сан-Тропе - Джиралья - Генуя.

"Ми пишаємося, що яхта під щасливим парусом Villa Krim увірвалася в регату світового класу, гордо несучи ім'я лідера ринку. Це відображення виключної роботи екіпажу і серйозний стимул для того, щоб не зупинятися на досягнутому", - коментує капітан яхти Ігор Матвієнко.

За особливою традицією відзначати успіх яхтсмени будуть Особливим ігристим торгової марки Villa Krim. Кажуть, не одна сотня пляшок буде випита з цієї урочистої нагоди. А й справді, море, регата, свіжий морський

бриз та келих ігристого, що ще потрібно...

Villa Krim Особливе для Особливих

Фото: парусна регата Giraglia Rolex Cup 2018

В цьому році вітрильна гонка відбулася у 66-й раз. Щорічно з 1953 року це

класичне випробування майстерності яхтсменів дозволяє оцінити

підготовку, тактику, навігацію та, як результат, час, за який пройдено

дистанцію. Непередбачувані погодні умови додають інтригу...

Giraglia Rolex Cup 2018 за правом визнана Королевою середземноморських

регат - це справжня традиція та еталон яхтового аристократизму й стилю.

Щорічно ця культова вітрильна гонка приваблює сотні професійних та

аматорських екіпажів з усього світу.

Нагадаємо, вина Villa Krim отримали високу оцінку на третьому Національному виноробному форумі в Києві.