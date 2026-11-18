– Как именно состоялось предложение? Это был полный сюрприз или ты все-таки подозревала?

– У нас была запланирована фотосъемка в живописных локациях Пущи-Водицы. И в какой-то момент мой уже жених попросил меня закрыть глаза. Когда сказал открывать, я увидела его перед собой на одном колене, с цветами и кольцом в руках. Моей первой реакцией был смех, ведь я совсем не ожидала такого!

А потом он произнес длинную, очень чувственную речь, которая пробрала меня до самого сердца. Я даже немного расплакалась. Это был невероятно трогательный момент.

– Что осталось за кадром вашего предложения? Возможно, была какая-то забавная деталь или слова, которые особенно запомнились?

– Когда он спросил, согласна ли я выйти за него, я присела, чтобы быть с ним на одном уровне, поцеловала его и сразу начала забирать кольцо. Оно было настолько красиво, что я просто забыла обо всем на свете!

И тут он спрашивает: "Ты согласна или нет? Ты же забыла ответить".

А я уже любуюсь кольцом и вообще обо всем забыла. Наконец ответила: "Ну как ты можешь такое спрашивать? Здесь и так все понятно! Конечно, да!"

– Расскажи немного о своем женихе. Какими чертами он тебя покорил?

– Прежде всего тем, что мужественно выдерживает мой непростой характер (смеется). А если серьезно, он очень заботливый, нежный, внимательный и любящий. Рядом с ним я чувствую себя любимой и нужной. И это для меня очень ценно.

Виточка показала кольцо (фото предоставлено Витой Зварич)

– Кольцо жених выбирал сам или ты когда-то рассказывала, каким видишь свое идеальное кольцо? Удалось ли ему угадать с размером и дизайном?

– Когда-то у нас был разговор об этом, и он запомнил, каким именно я хотела бы видеть свое кольцо. Так что фактически он все выбрал сам, но с учетом моих пожеланий. И должна сказать, что угадал на все сто!

– После помолвки, должно быть, не заставили себя долго ждать и вопросы о свадьбе. Определились ли уже с датой или хотя бы приблизительным периодом празднования?

– Конечно, вопрос "Ну когда уже свадьба?" начали звучать почти сразу (смеется). Пока ориентируемся на лето или осень. Но сначала должны подсобирать немного деньжат, ведь хочется, чтобы этот день был именно таким, как мы его представляем.

– Какой ты представляешь вашу свадьбу? Это будет громкое празднование или камерное событие для самых близких? Какие традиции и детали украинской культуры тебе хотелось бы обязательно отобразить в нем?

– Мне хочется громкого, веселого праздника в кругу самых близких людей. Но в то же время очень хочется, чтобы оно имело выразительную украинскую эстетику, было наполнено нашими традициями, символами, особой атмосферой. Хочется не просто красивой свадьбы, а настоящего праздника с душой, который мы будем вспоминать всю жизнь.

– Без вопросов о "Холостяке" никак! Если бы Григорий Решетник вел вашу свадьбу, какую традицию или фишку шоу ты позволила бы оставить?

– Мою свадьбу Григорий Решетник не вел бы ни за что в мире (смеется). Но вот традицию с розами я бы точно оставила!

Более того, планирую подарить по цветку каждой незамужней женщине на своей свадьбе. Ведь каждая женщина стоит быть любимой, выбранной и счастливой.

Вита и ее жених-военный в день признания (фото предоставлено Витой Зварич)

– Кому из участниц "Холостяка" ты бы бросила свадебный букет?

– Всем! Абсолютно всем девушкам, которые этого хотели бы. Как я уже говорила, каждая женщина заслуживает не только быть выбранной, но и самой выбирать. И я очень хочу, чтобы каждая обрела свое счастье.

– Твой возлюбленный - военный. Что помогает вам оставаться близкими, когда вы не рядом? Есть свой маленький ритуал?

– Наш маленький ритуал - пытаться говорить обо всем на свете каждый раз, когда выпадает такая возможность. Я никогда особенно не любила телефонные разговоры, но с ним полюбила и это. Мне важно делиться с ним всем, даже малейшими мелочами своего дня, как и ему со мной.

– Какой тебя знает он и какой видят подписчики? Есть ли что-нибудь в ваших отношениях, что могло бы удивить твою аудиторию?

– Мне кажется, мои подписчики могли бы подумать, что я абьюзерша (смеется). Но на самом деле они даже не догадываются, насколько нежной и заботливой я могу быть в отношениях. Я очень его люблю, а рядом с ним стала гораздо спокойнее. Наверное, он открыл во мне ту сторону, которую не все имеют возможность увидеть.

– Что первое захотелось сделать после предложения: позвонить близким, показать кольцо или просто побыть вдвоем?

– Сначала я просто не могла оторваться от кольца! Хотелось разглядывать его со всех сторон. Потом мы еще чуть-чуть погуляли вдвоем, чтобы побыть в этом моменте, насладиться им и запомнить каждую деталь. А уже после этого начали звонить по телефону родным и приятно удивлять их новостью.

– Закончи предложение: "Мой жених точно знает, что со мной придется…"

– …часто быть неправым. Но он слишком сильно меня любит, чтобы пытаться доказать свою правоту (смеется).