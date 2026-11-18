– Як саме відбулося освідчення? Це був цілковитий сюрприз чи ти все ж щось підозрювала?

– У нас була запланована фотозйомка в мальовничих локаціях Пущі-Водиці. І в якийсь момент мій уже наречений попросив мене заплющити очі. Коли сказав відкривати, я побачила його перед собою на одному коліні, з квітами та кільцем у руках. Моєю першою реакцією був сміх, адже я зовсім не очікувала такого!

А потім він виголосив довгу, дуже чуттєву промову, яка пробрала мене до самого серця. Я навіть трохи розплакалася. Це був неймовірно зворушливий момент.

– Що залишилося за кадром вашого освідчення? Можливо, була якась кумедна деталь або слова, які особливо запам’яталися?

– Коли він запитав, чи згодна я вийти за нього, я присіла, щоб бути з ним на одному рівні, поцілувала його і відразу почала забирати обручку. Вона була настільки красивою, що я просто забула про все на світі!

І тут він запитує: "То ти згодна чи ні? Ти ж забула відповісти".

А я вже милуюся каблучкою і взагалі про все забула. Врешті відповіла: "Ну як ти можеш таке питати? Тут і так усе зрозуміло! Звісно, так!"

– Розкажи трохи про свого нареченого. Якими рисами він тебе підкорив?

– Найперше тим, що мужньо витримує мій непростий характер (сміється). А якщо серйозно, він надзвичайно турботливий, ніжний, уважний і люблячий. Поруч із ним я відчуваю себе коханою та потрібною. І це для мене дуже цінно.

Віточка показала каблучку (фото надане Вітою Зварич)

– Каблучку наречений обирав сам чи ти колись розповідала, якою бачиш свою ідеальну каблучку? Чи вдалося йому вгадати з розміром і дизайном?

– Колись у нас була розмова про це, і він запам’ятав, якою саме я хотіла б бачити свою каблучку. Тож фактично він усе обрав сам, але з урахуванням моїх побажань. І мушу сказати, що вгадав на всі сто!

– Після заручин, мабуть, не забарилися й запитання про весілля. Чи вже визначилися з датою або хоча б приблизним періодом святкування?

– Звісно, запитання "Ну коли вже весілля?" почали звучати майже одразу (сміється). Поки що орієнтуємося на літо або осінь. Але спочатку мусимо підзбирати трошки грошенят, адже хочеться, щоб цей день був саме таким, як ми його уявляємо.

– Яким ти уявляєш ваше весілля? Це буде гучне святкування чи камерна подія для найближчих? Які традиції та деталі української культури тобі хотілося б обов’язково в ньому відобразити?

– Мені хочеться гучного, веселого свята в колі найближчих людей. Але водночас дуже хочеться, щоб воно мало виразну українську естетику, було наповнене нашими традиціями, символами, особливою атмосферою. Хочеться не просто красивого весілля, а справжнього свята з душею, яке ми будемо згадувати все життя.

– Без питань про "Холостяк" ніяк! Якби Григорій Решетнік вів ваше весілля, яку традицію чи фішку шоу ти б дозволила залишити?

– Моє весілля Григорій Решетнік не вів би ні за що у світі (сміється). Але ось традицію з трояндами я б точно залишила!

Ба більше, планую подарувати по квітці кожній незаміжній жінці на своєму весіллі. Адже кожна жінка заслуговує бути коханою, обраною та щасливою.

Віта та її наречений-військовий у день освідчення (фото надане Вітою Зварич)

– Кому з учасниць "Холостяка" ти б кинула весільний букет?

– Усім! Абсолютно всім дівчатам, які цього хотіли б. Як я вже казала, кожна жінка заслуговує не лише бути обраною, а й самій обирати. І я дуже хочу, щоб кожна знайшла своє щастя.

– Твій коханий - військовий. Що допомагає вам залишатися близькими, коли ви не поруч? Чи маєте свій маленький ритуал?

– Наш маленький ритуал - намагатися говорити про все на світі щоразу, коли випадає така нагода. Я ніколи особливо не любила телефонні розмови, але з ним полюбила і це. Мені важливо ділитися з ним усім, навіть найменшими дрібницями свого дня, як і йому зі мною.

– Якою тебе знає він і якою бачать підписники? Чи є щось у ваших стосунках, що могло б здивувати твою аудиторію?

– Мені здається, мої підписники могли б подумати, що я аб’юзерка (сміється). Та насправді вони навіть не здогадуються, наскільки ніжною та турботливою я можу бути у стосунках. Я дуже його люблю, а поруч із ним стала значно спокійнішою. Мабуть, він відкрив у мені ту сторону, яку не всі мають можливість побачити.

– Що перше захотілося зробити після освідчення: подзвонити близьким, показати каблучку чи просто побути вдвох?

– Спочатку я просто не могла відірватися від каблучки! Хотілося роздивлятися її з усіх боків. Потім ми ще трохи погуляли вдвох, щоб побути в цьому моменті, насолодитися ним і запам’ятати кожну деталь. А вже після цього почали телефонувати рідним і приємно дивувати їх новиною.

– Закінчи речення: "Мій наречений точно знає, що зі мною доведеться…"

– …часто бути неправим. Але він занадто сильно мене любить, щоб намагатися довести свою правоту (сміється).