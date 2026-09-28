Астролог Нуньес назвала 5 знаков Зодиака, которым повезет 28 сентября - 4 октября

Телец

Тельцам на этой неделе следует быть максимально честными с собой и людьми, которые рядом. Переход Меркурия в Скорпион подтолкнет вас к откровенным разговорам, а ретроградная Венера может помочь по-новому взглянуть на себя и собственные отношения.

Вы можете почувствовать, что ваша уверенность постепенно растет, но не исключена чрезмерная самокритика. Не позволяйте старым обидам или неудавшемуся опыту определять ваше отношение к себе - сейчас важно дать себе немного больше поддержки и терпения.

Рак

Для Раков неделя может пройти под знаком романтики, общения и новых общих планов. Луна в Тельце подсказывает, что в отношениях особенно важны будут честность и открытость, а сокрытие важной информации может привести к недоразумениям.

Меркурий в Скорпионе усилит эмоциональность разговоров, поэтому лучше сразу говорить о том, что вас беспокоит. В конце недели Луна в вашем знаке поможет лучше понять свои желания и не отступать от личных ценностей.

Скорпион

Скорпионы этой недели окажутся в центре внимания сразу из-за нескольких важных астрологических влияний. Ретроградная Венера в вашем знаке может придать уверенности и помочь увидеть собственную привлекательность, хотя в то же время способна вернуть старые сомнения.

Меркурий также переходит в знак Скорпиона, поэтому особенно важно не зацикливаться на прошлом. Сосредоточьтесь на том, чего уже достигли, и подумайте, что можете создать сейчас - именно это поможет двигаться вперед без лишнего эмоционального груза.

Козерог

Козерогам эта неделя откроет новые возможности для общения, знакомств и расширения круга контактов. Старые отношения и предыдущий опыт могут подсказать, каких людей и профессиональных связей вам действительно не хватает для реализации будущих планов.

Луна в Близнецах сделает вас более открытыми для коммуникации на работе, а Луна в Раке может подтолкнуть выйти из зоны комфорта. Не бойтесь обращаться за помощью и поддержкой к друзьям - на этой неделе именно союзники могут стать важной частью вашего движения вперед.

Рыбы

Рыбы на этой неделе могут наконец перестать откладывать мечты на потом и посерьезнее задуматься о своем будущем. Переход Меркурия в Скорпион и ретроградная Венера создают благоприятный момент для обучения, исследований и планирования новых направлений.

Луна в Тельце может подтолкнуть вас к путешествию или другому новому опыту, а Луна в Раке поможет встретить единомышленников. Не стесняйтесь говорить о своих амбициях - на этой неделе у вас есть все основания смелее двигаться к тому, чего вы действительно хотите.