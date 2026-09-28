Астролог Нуньєс назвала 5 знаків Зодіаку, яким пощастить 28 вересня - 4 жовтня

Телець

Тельцям цього тижня варто бути максимально чесними із собою та людьми поруч. Перехід Меркурія у Скорпіон підштовхне вас до відвертих розмов, а ретроградна Венера може допомогти по-новому подивитися на себе та власні стосунки.

Ви можете відчути, що ваша впевненість поступово зростає, але водночас не виключена надмірна самокритика. Не дозволяйте старим образам чи невдалому досвіду визначати ваше ставлення до себе - зараз важливо дати собі трохи більше підтримки та терпіння.

Рак

Для Раків тиждень може пройти під знаком романтики, спілкування та нових спільних планів. Місяць у Тільці підказує, що у стосунках особливо важливими будуть чесність і відкритість, а приховування важливої інформації може призвести до непорозумінь.

Меркурій у Скорпіоні посилить емоційність розмов, тому краще одразу говорити про те, що вас турбує. Наприкінці тижня Місяць у вашому знаку допоможе краще зрозуміти власні бажання та не відступати від особистих цінностей.

Скорпіон

Скорпіони цього тижня опиняться в центрі уваги одразу через кілька важливих астрологічних впливів. Ретроградна Венера у вашому знаку може додати впевненості та допомогти побачити власну привабливість, хоча водночас здатна повернути старі сумніви.

Меркурій також переходить у знак Скорпіона, тому особливо важливо не зациклюватися на минулому. Зосередьтеся на тому, чого вже досягли, та подумайте, що можете створити зараз - саме це допоможе рухатися вперед без зайвого емоційного вантажу.

Козоріг

Козорогам цей тиждень відкриє нові можливості для спілкування, знайомств і розширення кола контактів. Старі стосунки та попередній досвід можуть підказати, яких людей і професійних зв’язків вам насправді бракує для реалізації майбутніх планів.

Місяць у Близнюках зробить вас більш відкритими до комунікації на роботі, а Місяць у Раку може підштовхнути вийти із зони комфорту. Не бійтеся звертатися по допомогу та підтримку до друзів - цього тижня саме союзники можуть стати важливою частиною вашого руху вперед.

Риби

Риби цього тижня можуть нарешті перестати відкладати мрії на потім і серйозніше замислитися про своє майбутнє. Перехід Меркурія у Скорпіон та ретроградна Венера створюють сприятливий момент для навчання, досліджень і планування нових напрямків.

Місяць у Тільці може підштовхнути вас до подорожі або іншого нового досвіду, а Місяць у Раку допоможе зустріти однодумців. Не соромтеся говорити про свої амбіції - цього тижня у вас є всі підстави сміливіше рухатися до того, чого ви насправді хочете.