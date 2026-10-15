Близнецы любят флирт, Стрельцы - свободу: какие знаки Зодиака больше всего склонны к изменам

12 место - Козерог

Козероги ценят стабильность, репутацию и долгосрочные отношения, поэтому редко рискуют всем ради случайного романа. Если они выбирают партнера, то обычно настроены серьезно, хотя эмоциональная отстраненность иногда создает проблемы в отношениях.

11 место - Телец

Тельцы любят комфорт, надежность и предсказуемость, а потому не очень охотно ищут приключений на стороне. Однако, если в отношениях исчезают нежность и близость, представители этого знака могут задуматься, получают ли они все необходимое от партнера.

10 место - Рак

Для Раков любовь - это, прежде всего, эмоциональная близость, доверие и чувство безопасности. Они не спешат изменять, но из-за нехватки внимания и тепла могут искать понимания у другого человека, особенно если давно чувствуют себя одинокими в паре.

9 место - Дева

Девы тщательно выбирают партнера и не любят хаос в личной жизни, поэтому случайные интрижки обычно не входят в их планы. Однако, если отношения перестают отвечать их ожиданиям, они могут сначала эмоционально отдалиться, а уже потом искать кого-то нового.

8 место - Скорпион

Скорпионы известны страстностью и сильными чувствами, но они способны на глубокую преданность. Впрочем, ревность, обиды и желание отомстить может подтолкнуть их к рискованным решениям, если доверие между партнерами уже разрушено.

7 место - Лев

Львам важно чувствовать себя желанными, особенными и любимыми, а комплименты для них - почти отдельный вид искусства. Если партнер перестает уделять им внимание, они могут поддаться искушению того, кто снова заставит их почувствовать себя звездой.

6 место - Рыбы

Рыбы живут чувствами, романтическими фантазиями и мечтами об идеальной любви. По своей чувствительности они могут незаметно для себя увлечься другим человеком, особенно когда реальные отношения не соответствуют их представлениям о романтике.

5 место - Овен

Импульсивные Овны любят азарт, яркие эмоции и чувство завоевания. Когда страсть в отношениях угасает, они могут захотеть новых впечатлений, а решение, принятое в моменте, иногда приносит немало проблем.

4 место - Весы

Весы обожают флирт, красивые ухаживания и внимание к своей персоне. Они не всегда готовы сразу отказаться от приятного общения ради установленных границ в паре, а желание нравиться всем иногда заводит их слишком далеко.

3 место - Стрелец

Свобода для Стрельцов - одна из главных жизненных ценностей, поэтому чрезмерный контроль может быстро их оттолкнуть. Они стремятся к новым приключениям и впечатлениям, а если отношения превращаются в рутину, соблазн попробовать что-то другое становится особенно сильным.

2 место - Близнецы

Близнецы любят общение, новые знакомства и интеллектуальные игры, а их естественная любознательность часто привлекает внимание окружающих. Обычный флирт может незаметно перерасти во что-то большее, особенно если в отношениях не хватает разнообразия и эмоционального контакта.

1 место - Водолей

Водолеи возглавляют этот развлекательный рейтинг из-за своей любви к независимости, новизне и нестандартным отношениям. Они могут реагировать на любые попытки ограничить их свободу, а эмоциональная дистанция иногда подталкивает их искать связь на стороне вместо откровенного разговора с партнером.