Почему нельзя поднимать деньги с земли: приметы, о которых мало кто знает

Почему найденные деньги считали особыми

Сегодня найти купюру или монету на улице - это прежде всего случайное событие. Однако раньше к деньгам относились не только как к средству расчета. Они постоянно переходили от одного человека к другому, поэтому в народном воображении могли символически "нести" часть истории своего владельца.

Отсюда и возникли поверья, по которым не каждую находку стоило забирать домой.

Особенно многие предрассудки связывали с местом, где лежали деньги.

Больше всего остерегались денег на перекрестке

Перекресток в традиционных верованиях считался необычным местом. Оно символизировало границу, пересечение дорог и выбор пути, поэтому разные предметы, оставленные там, могли получать особое значение.

Поэтому монету или купюру, которую заметили на перекрестке, суеверные люди могли не поднимать.

По одному из поверий, таким образом, человек мог случайно забрать себе то, от чего другой пытался избавиться.

Речь идет не о самих деньгах, а о древнем представлении о своеобразном "обмене" - когда вместе с предметом можно получить чужие невзгоды.

Чужие деньги - чужие проблемы?

Одна из самых известных версий объяснения этой приметы очень проста: деньги могли символически забрать на себя чужие проблемы .

В народной культуре существовало представление, что человек может стремиться избавиться не только от материальной вещи, но и от определенной беды. Потому случайно найденная монета могла восприниматься совсем не так, как обычный подарок.

Особенно подозрительно относились к деньгам, лежавшим в необычном месте, где их было сложно случайно потерять.

Но есть немаловажная деталь: не все найденные деньги считали плохим знаком

Это один из моментов, о котором часто забывают.

В народных приметах существовала и противоположная трактовка: случайно найти деньги до удачи и неожиданной прибыли.

То есть сама находка не обязательно считалась опасной.

Важными могли быть обстоятельства: где лежала монета, как ее нашли и что человек почувствовал в этот момент.

Поэтому утверждение "любые найденные деньги нельзя поднимать" было бы слишком категоричным даже с точки зрения самих народных поверий.

Монета орлом кверху - к удаче

С монетами связывали еще одну интересную примету.

Если человек случайно замечал монету на дороге и лежал определенной стороной вверх, находку могли воспринимать как хороший знак.

Монету, которую увидели случайно, могли увязывать с будущей удачей или финансовыми изменениями.

При этом важным оставался именно принцип случайности: человек не должен был специально искать деньги.

А что означают деньги у порога

Осторожнее относились и к находкам у входа в дом.

Порог в традиционных представлениях имел особый статус - это граница между собственным пространством и внешним миром. Поэтому вещи, которые находили непосредственно у двери, могли восприниматься иначе, чем обычная потеря на улице.

Потому монеты у порога не спешили забирать.

В то же время не стоит воспринимать каждую такую ситуацию как доказательство какого-то обряда: зачастую объяснение может быть намного проще - кто просто потерял деньги.

Почему найденную купюру не советовали сразу тратить

Еще одно поверье касалось уже не самого момента находки, а того, что делать с деньгами дальше.

Тратить сразу найденную купюру не рекомендовалось (фото: Getty Image)

В народных представлениях деньги символизировали достаток, поэтому бездумно потратить случайно найденную купюру означало якобы слишком легко отпустить вместе с ним и финансовую удачу.

Отсюда и советы не торопиться тратить такую находку.

Это, конечно, не правило, а лишь часть суеверной традиции.

Где найти деньги - важнее, чем сколько

Если собрать разные народные трактовки вместе, получается интересная картина.

Найти монету прямо на дороге могли воспринять как хороший знак.

могли воспринять как хороший знак. Найти деньги на перекрестке - как повод насторожиться.

- как повод насторожиться. Увидеть монету у порога - как неоднозначную находку.

- как неоднозначную находку. А случайно найти деньги после дождя в отдельных современных переводах связывают с положительными изменениями и обновлением.

То есть значение имело не только сама вещь, но и место, время и обстоятельства.

Что делать, если нашли деньги на улице

С практической точки зрения здесь все гораздо проще народных примет.

Если это небольшая сумма и нет возможности установить владельца, человек сам решает, как поступить. Если же найдена внушительная сумма, документы или кошелек с возможностью идентифицировать владельца, разумнее попытаться вернуть находку.

А относиться к ней как к "чужой судьбе" или нет - это уже вопрос личных убеждений.