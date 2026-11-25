Почему перед Новым годом принято избавляться от старых вещей: народные приметы и их происхождение
В канун Нового года многие устраивают генеральную уборку, перебирают одежду, посуду и другие домашние вещи. Такой обычай имеет не только практическое значение, но и связан с давними представлениями об очищении дома и начале нового этапа жизни.
О том, откуда происходит традиция предновогодней уборки и какие приметы с ней связаны, пишет Styler.
Откуда происходит традиция избавляться от старых вещей перед Новым годом
В разных культурах завершение календарного года воспринималось как переход к новому жизненному циклу. Уборка дома символизировала прощание с прошлым и подготовку к будущему.
Одним из наиболее известных примеров является японская традиция "осодзи" (ōsōji), что в переводе означает "большая уборка". Ее связывают с обычаем очищения жилища перед встречей Тосигами - божества Нового года, которое, согласно традиционным верованиям, приносит благополучие и удачу.
Раньше японские семьи начинали такую уборку примерно в середине декабря, стараясь завершить подготовку к праздникам до 26-28 декабря.
Похожий обычай существует и в китайской культуре. Как свидетельствуют материалы фольклорного архива Дартмутского колледжа, уборка перед китайским Новым годом символизирует подготовку дома к благополучию и удаче.
От каких вещей стоит избавиться перед Новым годом
В современных народных поверьях ненужные и поврежденные предметы нередко ассоциируют с прошлым, незавершенными делами и застоем.
Перед встречей 2027 года стоит обратить внимание на следующие вещи:
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Треснувшая посуда и посуда со сколами. В народных поверьях поврежденную посуду связывают с неприятностями в семье. С практической точки зрения ее использование может привести к травмам.
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Изношенная одежда и обувь. Вещи, которые уже непригодны для использования, лишь занимают место в шкафу. Одежду в хорошем состоянии лучше передать на благотворительность.
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Сломанные бытовые приборы. Если технику невозможно отремонтировать, ее стоит сдать на специальную переработку.
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Старые чеки и ненужные бумаги. Избавление от них поможет привести в порядок домашние документы.
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Просроченная косметика. Такие средства могут терять свои свойства и вызывать раздражение кожи.
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Ненужные предметы декора. Если они больше не нравятся или не используются, их можно продать или подарить.
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Испорченные продукты. Перед праздниками стоит пересмотреть содержимое холодильника и кухонных шкафов.
Почему не рекомендовали убирать непосредственно в Новый год
Интересно, что в некоторых культурах существуют не только традиции предпраздничной уборки, но и запреты на выполнение домашних дел в первый день нового года.
Согласно материалам Национального библиотечного совета Сингапура, в китайской традиции уборка накануне праздника символизирует избавление от прошлогодних неудач.
А вот подметание пола в первый день нового года, согласно поверью, могло лишить семью удачи и благополучия.
Именно поэтому домашние дела старались завершить заранее, а праздничный день посвятить отдыху и общению с близкими.
Как правильно организовать предновогоднюю уборку
Чтобы подготовка к праздникам не превратилась в изнурительную работу, стоит начать уборку за несколько недель до Нового года.
Для этого можно:
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постепенно перебирать вещи в каждой комнате;
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разделить ненужные предметы на те, которые можно продать, подарить или переработать;
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проверить сроки годности продуктов и косметики;
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отремонтировать вещи, которыми планируете пользоваться в дальнейшем;
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освободить место в шкафах и на полках.
При этом не стоит избавляться от семейных реликвий, памятных подарков или важных документов только из-за народных примет.
Научных доказательств того, что избавление от старых вещей влияет на удачу или финансовый достаток, нет. Но предновогодняя уборка - хорошая возможность привести дом в порядок и начать год без лишнего хлама.