Откуда происходит традиция избавляться от старых вещей перед Новым годом

В разных культурах завершение календарного года воспринималось как переход к новому жизненному циклу. Уборка дома символизировала прощание с прошлым и подготовку к будущему.

Одним из наиболее известных примеров является японская традиция "осодзи" (ōsōji), что в переводе означает "большая уборка". Ее связывают с обычаем очищения жилища перед встречей Тосигами - божества Нового года, которое, согласно традиционным верованиям, приносит благополучие и удачу.

Раньше японские семьи начинали такую уборку примерно в середине декабря, стараясь завершить подготовку к праздникам до 26-28 декабря.

Похожий обычай существует и в китайской культуре. Как свидетельствуют материалы фольклорного архива Дартмутского колледжа, уборка перед китайским Новым годом символизирует подготовку дома к благополучию и удаче.

От каких вещей стоит избавиться перед Новым годом

В современных народных поверьях ненужные и поврежденные предметы нередко ассоциируют с прошлым, незавершенными делами и застоем.

Перед встречей 2027 года стоит обратить внимание на следующие вещи:

Треснувшая посуда и посуда со сколами. В народных поверьях поврежденную посуду связывают с неприятностями в семье. С практической точки зрения ее использование может привести к травмам.

Изношенная одежда и обувь. Вещи, которые уже непригодны для использования, лишь занимают место в шкафу. Одежду в хорошем состоянии лучше передать на благотворительность.

Сломанные бытовые приборы. Если технику невозможно отремонтировать, ее стоит сдать на специальную переработку.

Старые чеки и ненужные бумаги. Избавление от них поможет привести в порядок домашние документы.

Просроченная косметика. Такие средства могут терять свои свойства и вызывать раздражение кожи.

Ненужные предметы декора. Если они больше не нравятся или не используются, их можно продать или подарить.

Испорченные продукты. Перед праздниками стоит пересмотреть содержимое холодильника и кухонных шкафов.

Почему не рекомендовали убирать непосредственно в Новый год

Интересно, что в некоторых культурах существуют не только традиции предпраздничной уборки, но и запреты на выполнение домашних дел в первый день нового года.

Согласно материалам Национального библиотечного совета Сингапура, в китайской традиции уборка накануне праздника символизирует избавление от прошлогодних неудач.

А вот подметание пола в первый день нового года, согласно поверью, могло лишить семью удачи и благополучия.

Именно поэтому домашние дела старались завершить заранее, а праздничный день посвятить отдыху и общению с близкими.

Как правильно организовать предновогоднюю уборку

Чтобы подготовка к праздникам не превратилась в изнурительную работу, стоит начать уборку за несколько недель до Нового года.

Для этого можно:

постепенно перебирать вещи в каждой комнате;

разделить ненужные предметы на те, которые можно продать, подарить или переработать;

проверить сроки годности продуктов и косметики;

отремонтировать вещи, которыми планируете пользоваться в дальнейшем;

освободить место в шкафах и на полках.

При этом не стоит избавляться от семейных реликвий, памятных подарков или важных документов только из-за народных примет.

Научных доказательств того, что избавление от старых вещей влияет на удачу или финансовый достаток, нет. Но предновогодняя уборка - хорошая возможность привести дом в порядок и начать год без лишнего хлама.