Звідки походить традиція позбуватися старих речей перед Новим роком

У різних культурах завершення календарного року сприймалося як перехід до нового життєвого циклу. Прибирання оселі символізувало прощання з минулим і підготовку до майбутнього.

Одним із найвідоміших прикладів є японська традиція "осодзі" (ōsōji), що в перекладі означає "велике прибирання". Її пов'язують зі звичаєм очищення оселі перед зустріччю Тосіґамі - божества Нового року, яке, за традиційними віруваннями, приносить добробут та удачу.

Раніше японські родини починали таке прибирання приблизно в середині грудня, намагаючись завершити підготовку до свят до 26-28 грудня.

Схожий звичай існує і в китайській культурі. Як свідчать матеріали фольклорного архіву Дартмутського коледжу, прибирання перед китайським Новим роком символізує підготовку оселі до добробуту та удачі.

Яких речей варто позбутися перед Новим роком

У сучасних народних повір'ях непотрібні та пошкоджені предмети нерідко асоціюють із минулим, незавершеними справами та застоєм.

Перед зустріччю 2027 року варто звернути увагу на такі речі:

Тріснутий та надщерблений посуд. У народних повір'ях пошкоджений посуд пов'язують із негараздами в родині. З практичного погляду користування ним може призвести до травм.

Зношений одяг та взуття. Речі, які вже не придатні для використання, лише займають місце в шафі. Придатний одяг краще передати на благодійність.

Зламані побутові прилади. Якщо техніку неможливо відремонтувати, її варто здати на спеціальну переробку.

Старі чеки та непотрібні папери. Позбавлення від них допоможе впорядкувати домашні документи.

Протермінована косметика. Такі засоби можуть втрачати свої властивості та спричиняти подразнення шкіри.

Непотрібні предмети декору. Якщо вони більше не подобаються або не використовуються, їх можна продати чи подарувати.

Зіпсовані продукти. Перед святами варто переглянути вміст холодильника та кухонних шаф.

Чому не рекомендували прибирати безпосередньо на Новий рік

Цікаво, що в деяких культурах існують не лише традиції передсвяткового прибирання, а й заборони на виконання домашніх справ у перший день нового року.

Згідно з матеріалами Національної бібліотечної ради Сінгапуру, у китайській традиції прибирання напередодні свята символізує позбавлення від торішніх невдач.

Натомість підмітання підлоги в перший день нового року, за повір'ям, могло позбавити родину удачі та добробуту.

Саме тому господарські справи намагалися завершити заздалегідь, а святковий день присвятити відпочинку та спілкуванню з близькими.

Як правильно організувати передноворічне прибирання

Щоб підготовка до свят не перетворилася на виснажливу роботу, варто розпочати прибирання за кілька тижнів до Нового року.

Для цього можна:

поступово перебирати речі в кожній кімнаті;

розділити непотрібні предмети на ті, які можна продати, подарувати або переробити;

перевірити терміни придатності продуктів та косметики;

відремонтувати речі, якими плануєте користуватися надалі;

звільнити місце в шафах та на полицях.

Водночас не варто позбуватися сімейних реліквій, пам'ятних подарунків чи важливих документів лише через народні прикмети.

Наукових доказів того, що викидання старих речей впливає на удачу або фінансовий достаток, немає. Але передноворічне прибирання є хорошою нагодою впорядкувати оселю та розпочати рік без зайвого мотлоху.