Древнегреческие корни и другие интересные факты: что означает имя Тимофей и когда празднуют его именины

Что означает имя Тимофей

В основе имени лежит древнегреческое "Тимотеос" . Оно образовано от слов, связанных с понятиями "честь", "почет" и "Бог" , поэтому самая распространенная трактовка - "почитающий Бога" или "богопоклонник".

В Украину имя пришло вместе с распространением христианской традиции. Особое значение ему придает библейская фигура святого Тимофея - ученика апостола Павла и первого епископа Ефеса. Ему посвящены два послания Нового Завета.

Среди нежных форм имени можно услышать Тимка, Тимошка, Тимоша, Тимонька, Тимочка Тимчик.

Какой характер приписывают Тимофею

По традиционным представлениям, Тимофеи - спокойные, уравновешенные и рассудительные люди. Им приписывают способность сначала подумать, а уже потом действовать, а также внимательность к деталям.

В детстве Тимофея часто описывают как любознательного мальчика, которому интересно разбираться в том, как все устроено. Он может быть несколько застенчивым с незнакомыми людьми, но среди близких раскрывается гораздо больше.

Еще одна черта, которую традиционно связывают с этим именем - чувствительностью. Тимофей может остро реагировать на критику и нуждаться в поддержке близких. В то же время, ему приписывают доброжелательность, честность и ответственность.

Конечно, такие характеристики представляют собой только традиционные представления об имени и не определяют характер конкретного человека.

Когда именины у Тимофея

Имя Тимофей имеет несколько дат памяти святых в течение года, поэтому именины могут отмечаться не единожды. Среди дат, связанных со святыми Тимофиями, есть 22 января, 24 января, 21 февраля, 15 марта, 10 июня, 19 августа и 28 августа по новому календарю.

Точную дату именин обычно определяют согласно церковному календарю и дню памяти святого, в честь которого назвали человека.