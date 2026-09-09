Давньогрецьке коріння та інші цікавинки: що означає ім'я Тимофій і коли святкують його іменини

Що означає ім'я Тимофій

В основі імені лежить давньогрецьке "Тімотеос". Воно утворене від слів, пов'язаних із поняттями "честь", "шана" та "Бог", тому найпоширеніше трактування - "той, хто шанує Бога" або "богошанувальник".

В Україну ім'я прийшло разом із поширенням християнської традиції. Особливого значення йому додає біблійна постать святого Тимофія - учня апостола Павла та першого єпископа Ефеса. Йому присвячені два послання Нового Заповіту.

Серед пестливих форм імені можна почути Тимко, Тиміш, Тимоша, Тимонько, Тимочко, Тимчик.

Який характер приписують Тимофію

За традиційними уявленнями, Тимофії - спокійні, врівноважені та розважливі люди. Їм приписують здатність спочатку подумати, а вже потім діяти, а також уважність до деталей.

У дитинстві Тимофія часто описують як допитливого хлопчика, якому цікаво розбиратися в тому, як усе влаштовано. Він може бути дещо сором'язливим із незнайомими людьми, але серед близьких розкривається значно більше.

Ще одна риса, яку традиційно пов’язують із цим ім'ям - чутливість. Тимофій може гостро реагувати на критику та потребувати підтримки близьких. Водночас йому приписують доброзичливість, чесність і відповідальність.

Звичайно, такі характеристики є лише традиційними уявленнями про ім'я й не визначають характер конкретної людини.

Коли іменини у Тимофія

Ім'я Тимофій має кілька дат пам'яті святих протягом року, тому іменини можуть відзначатися не один раз. Серед дат, пов'язаних із святими Тимофіями, є 22 січня, 24 січня, 21 лютого, 15 березня, 10 червня, 19 серпня та 28 серпня за новим календарем.

Точну дату іменин зазвичай визначають відповідно до церковного календаря та дня пам’яті святого, на честь якого людину назвали.