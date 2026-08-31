"Денежные" дни для стрижки в сентябре: счастливые и неудачные даты по Лунному календарю

Фазы Луны в сентябре 2026

В сентябре Луна будет проходить несколько основных фаз, которым в лунных календарях приписывают разное влияние на стрижку:

1-10 сентября - убывающая Луна

11 сентября - Новолуние

12-25 сентября - растущая Луна

26 сентября - Полнолуние

27-30 сентября - убывающая Луна.

По астрологическим представлениям именно фаза Луны может подсказать, когда лучше обновить прическу, а когда от экспериментов с волосами стоит удержаться.

Когда лучше стричься

Период 12-25 сентября считается одним из лучших для стрижки. Считается, что после такой процедуры волосы быстрее отрастают, лучше держат форму и легче восстанавливаются.

Этот период особенно советуют тем, кто хочет отрастить длинные волосы или отважиться на заметную смену прически.

Кому подходит убывающая Луна

1-10 и 27-30 сентября приходятся на убывающую Луну. В этот период волосы растут медленнее, поэтому стрижка может дольше сохранять форму.

Именно поэтому такие дни считают удачными для тех, кто не хочет часто посещать парикмахера и стремится дольше сохранить новую прическу.

Что говорят о Новолунии и Полнолунии

11 сентября, в день Новолуния, и 26 сентября, во время Полнолуния, поклонники лунных календарей советуют быть осторожными с экспериментами. Эти дни традиционно считаются энергетически нестабильными, поэтому кардинальное изменение образа вроде бы лучше перенести.

Если вы давно планируете радикально изменить прическу, по этой традиции лучше выбрать другую дату.

"Денежные" дни для стрижки в сентябре

Отдельно в Лунных календарях выделяют так называемые "денежные" дни. По эзотерическим представлениям, стрижка в такие даты может символически привлечь финансовую удачу, благополучие и новые возможности.

В сентябре благоприятными для финансовой удачи называют 3, 8, 12, 14, 18, 21, 24 и 29 сентября. Считается, что поход к парикмахеру в эти дни помогает не только обновить образ, но и настроиться на позитивные изменения в жизни.

Особенно интересными считаются даты, приходящиеся на растущую Луну - 12-25 сентября. По астрологическим трактовкам этот период связывают с развитием, приумножением и привлечением нового, поэтому его часто выбирают для стрижки, когда хочется изменений не только во внешности.

Неблагоприятные дни для стрижки

В сентябре также есть дни, когда от похода к парикмахеру советуют отказаться или не планировать кардинальные изменения. В этот период стрижка может не оправдать ожиданий или отразиться на настроении.

К неблагоприятным датам для стрижки в сентябре называют 11, 22 и 26 сентября. Больше оговорок традиционно касается Молодика и Полнолуния - 11 и 26 сентября. В эти дни советуют не экспериментировать с внешностью и отложить большие изменения в более благоприятный период.

Когда лучше окрашивать волосы

Если вы планируете не только стрижку, но и покраску, поклонники Лунного календаря советуют учитывать фазы Луны. Считается, что период растущей Луны - с 12 по 25 сентября - наиболее подходит для экспериментов с цветом, особенно если хочется изменить имидж или попробовать новый оттенок.

Для тех, кто не планирует кардинального изменения цвета, а хочет лишь освежить уже имеющийся оттенок, также можно выбрать дни нисходящей Луны - 1-10 или 27-30 сентября . В то же время 11 сентября, в день Молодого человека, и 26 сентября, в день Полнолуния, советуют перенести окрашивания.