Конец двухлетней черной полосы: для каких знаков Зодиака сентябрь станет переломным

Двухлетний цикл эмоциональной боли и хаоса наконец подходит к концу для Дев и Рыб. Начиная с 2024 года, эти астрологические знаки переживали один из самых сложных периодов в своей жизни из-за непрерывной серии затмений. По словам профессиональной астрологины Эми Демюр, годы ощущения полного одиночества в своей борьбе остаются в прошлом.

Дева: освобождение от токсичных циклов и финансовый прорыв

Новая социальная эра: В сентябре 2026 года ситуация кардинально улучшится. По прогнозу астролога, ближайшие недели принесут "новую историю в вашу социальную жизнь". Это станет настоящим глотком свежего воздуха после серьезных неудач в любви, карьере и финансах.

Уроки прошлого: Испытания и душевная боль были необходимы, чтобы окончательно освободиться от токсичных сценариев. Теперь, войдя в совершенно новую эру, вы будете вознаграждены десятикратно.

Финансовая стабильность: В сентябре ожидается мощная финансовая поддержка, но при условии, что вы будете терпеливы и рассудительны в своих расходах.

Внутренний баланс: Восстановив связь с собой, вы почувствуете незаурядную легкость и заземленность. Настало идеальное время показать людям свое настоящее я.

Рыбы: возвращение контроля за судьбой и романтика

Конец астрологического шторма: Поскольку серия затемнений проходила именно через ваш знак, вы пережили немало душевной боли и эмоциональных качелей. Лунное затмение 28 августа стало последним в вашем знаке на длительное время, что означает завершение тяжелейшего этапа.

Время перезарядки: В сентябре энергетика требует сосредоточиться на себе и найти время для полноценного восстановления.

Неожиданная любовь: В ближайшие недели в вашей жизни появится новый романтический слой, которого вы совсем не ожидали. Это вернет вам легкость и утраченную мотивацию.

Проактивность во всем: Вы почувствуете прилив энергии, чтобы решительно отстаивать свои позиции. Вы станете инициативными в карьере и прямолинейными дома. Токсические люди, извлекавшие из вас ресурсы, навсегда останутся в прошлом.