Свинья

Годы рождения: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

20 ноября Свиньи наконец-то смогут отпустить отношения из прошлого, за которые до сих пор держались из-за воспоминаний и надежд. Вы можете вспоминать человека, с которым когда-то были близки, но постепенно осознаете, что вернуть прежнюю связь уже невозможно. В этот день станет легче принять собственное решение и перестать искать оправдание чужим поступкам. Впереди - новый этап, в котором следует сосредоточиться на настоящем, а не на том, что уже осталось позади.

Кролик

Годы рождения: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Для Кроликов 20 ноября может стать днем завершения затяжного конфликта. Наконец, появится возможность высказать свою позицию и дать понять человеку, который неправильно понял, что на самом деле происходило. Однако главной победой станет не признание вашей правоты, а внутреннее спокойствие и готовность больше не возвращаться к спору. Иногда лучшее решение - сказать все необходимое и просто двигаться дальше.

Тигр

Годы рождения: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тиграм пора перестать тратить силы на людей, которые не ценят их внимание и доброту. 20 ноября вы можете понять, что определенные отношения или договоренности давно не приносят желаемого результата, а все попытки что-то изменить остаются напрасными. По прогнозу, в этот день вы будете готовы установить личные границы и отказаться от привычного сценария, в котором вы постоянно уступаете собственным интересам. Если другой человек хочет сохранить вашу связь, ему придется подтвердить это реальными поступками.

Лошадь

Годы рождения: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

Лошадей ждет улучшение в профессиональной сфере: наконец-то может завершиться важный проект, который долгое время откладывали. В последнее время у вас могло накопиться много обязанностей, из-за чего рабочие вопросы вызывали усталость и тревогу. Энергия Земляной Собаки будет символически способствовать поддержке со стороны друзей или коллег, поэтому не стоит отказываться от помощи. После завершения сложной задачи вы сможете выдохнуть и посвятить больше времени себе.