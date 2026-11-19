Свиня

Роки народження: 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

20 листопада Свині нарешті зможуть відпустити стосунки з минулого, за які досі трималися через спогади та надію. Ви можете згадувати людину, з якою колись були близькими, але поступово усвідомите, що повернути колишній зв'язок уже неможливо. Цього дня стане легше прийняти власне рішення та перестати шукати виправдання чужим вчинкам. Попереду - новий етап, у якому варто зосередитися на теперішньому, а не на тому, що вже залишилося позаду.

Кролик

Роки народження: 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

Для Кроликів 20 листопада може стати днем завершення затяжного конфлікту. Нарешті з'явиться можливість висловити свою позицію та дати зрозуміти людині, яка неправильно вас зрозуміла, що насправді відбувалося. Однак головною перемогою стане не визнання вашої правоти, а внутрішній спокій і готовність більше не повертатися до суперечки. Іноді найкраще рішення - сказати все необхідне й просто рухатися далі.

Тигр

Роки народження: 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Тиграм час перестати витрачати сили на людей, які не цінують їхньої уваги та доброти. 20 листопада ви можете усвідомити, що певні стосунки або домовленості давно не приносять бажаного результату, а всі спроби щось змінити залишаються марними. За прогнозом, цього дня ви будете готові встановити особисті межі та відмовитися від звичного сценарію, у якому постійно поступаєтеся власними інтересами. Якщо інша людина хоче зберегти ваш зв'язок, їй доведеться підтвердити це реальними вчинками.

Кінь

Роки народження: 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

На Коней чекає покращення у професійній сфері: нарешті може завершитися важливий проєкт, який тривалий час відкладали. Останнім часом у вас могло накопичитися забагато обов'язків, через що робочі питання викликали втому та тривогу. Енергія Земляного Собаки символічно сприятиме підтримці з боку друзів або колег, тому не варто відмовлятися від допомоги. Після завершення складного завдання ви зможете видихнути та присвятити більше часу собі.