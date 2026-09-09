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Гороскопы 09 сентября 2026, 12:05

Никогда не догадаетесь, что они чувствуют: эти знаки Зодиака скрывают свои эмоции

Их холодность часто оказывается только защитной реакцией
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Знаки Зодиака, которые редко показывают свои чувства (фото: Getty Images)
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Астрологи составили рейтинг знаков Зодиака, которым труднее всего открыто говорить о своих переживаниях. В нем есть те, чью истинную реакцию даже близким бывает непросто понять.

Styler рассказывает, какие знаки лучше умеют скрывать свои переживания, что стоит за их сдержанностью и кто оказался на первом месте рейтинга.

12 место - Овен

Овен редко скрывает свои эмоции, ведь привык реагировать быстро и без лишних фильтров. Если он злится, радуется или обижается, окружающие, скорее всего, узнают об этом одним из первых.

11 место - Лев

Львы любят демонстрировать свои чувства, особенно когда речь идет о радости, любви или восторге. Они могут скрыть оскорбление за гордой улыбкой, но полностью контролировать эмоции им бывает сложно.

10 место - Стрелец

Стрельцы обычно не любят выглядеть мрачными или слишком уязвимыми. Они могут шутить и делать вид, что все прекрасно, хотя на самом деле определенная ситуация их сильно задела.

9 место - Рыбы

Рыбы очень чувствительны, но не всегда демонстрируют это окружающим. Они могут замыкаться в себе, если им больно и проживать сильные переживания наедине.

8 место - Близнецы

Близнецы умеют скрыть настоящее настроение за юмором, разговорами и активностью. Даже если внутри они переживают непростой период, снаружи могут вести себя так, будто ничего особенного не происходит.

7 место - Весы

Весы не любят конфликтов и часто стараются сохранять внешний покой. Даже когда их что-то сильно огорчает, они могут долго делать вид, что все в порядке, чтобы не создавать напряжения.

6 место - Телец

Тельцы не склонны сразу говорить о том, что их задело. Они могут долго молчать, накапливать обиды и переживать все внутри, а настоящую реакцию показать только тогда, когда терпение лопнет.

5 место - Рак

Раки обладают очень глубокими чувствами, но собственную уязвимость показывают далеко не каждому. Если они не уверены, что их поймут и не обидят, могут скрыться за молчанием или внешним безразличием.

4 место - Водолей

Водолей часто маскирует эмоции по логике, иронии и отстраненности. Даже близкие люди не всегда могут понять, что действительно чувствует представитель этого знака.

3 место - Дева

Девы привыкли анализировать чувства вместо того, чтобы сразу демонстрировать их. Они могут переживать очень сильно, но снаружи оставаться спокойными и сосредоточенными, пытаясь взять ситуацию под контроль.

2 место - Скорпион

Скорпион может ощущать гораздо больше, чем показывает. Это один из самых загадочных знаков: сильные эмоции и уязвимость часто скрывает за холодностью, молчанием и желанием все контролировать.

1 место - Козерог

Козерог - настоящий мастер эмоциональной выдержки. Он редко позволяет другим увидеть свою слабость и даже в сложные моменты пытается сохранять спокойствие, поскольку считает, что личные переживания лучше оставлять при себе.

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