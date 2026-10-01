Овен, Рак, Весы и Козерог: астролог Гмиттер назвала счастливчиков октября 2026

Овен

Октябрь может стать для Овнов месяцем новых возможностей и приятных перемен. Следует внимательнее присматриваться к предложениям, которые будут появляться в течение месяца, особенно если они касаются денег или работы. Не торопитесь отказываться от того, что поначалу кажется не очень перспективным.

Рак

Раков в октябре может ждать период, когда финансовые вопросы начнут решаться легче. Возможны новые источники дохода или возможность улучшить свое материальное положение. Ария Гмиттер советует не бояться говорить о своих желаниях и использовать шансы, которые появляются.

Весы

Для Весов октябрь может принести удачу в делах, связанных с деньгами и профессиональными планами. То, над чем вы работали раньше, способно дать заметный результат. В то же время важно не тратить все сразу, а подумать о финансовой стабильности в будущем.

Козерог

Козерогам октябрь может открыть новые перспективы роста и заработка. Удача может прийти из-за работы, новых договоренностей или решения, которое вы давно откладывали. Главное - не бояться изменять привычный подход и быть внимательными к возможностям, которые будут появляться в течение месяца.