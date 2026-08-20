Одолжите - сами останетесь без денег: в какие дни наши предки боялись давать взаймы и почему

Когда лучше отложить ссуду

Чаще всего предостерегают с понедельника. Считалось, что в начале новой недели деньги лучше не отдавать из дома, ведь вместе с ними можно "отдать" и собственный достаток. Также в народных приметах неблагоприятными для займов называют вторник и пятницу.

Отдельная примета касается последнего дня месяца. Наши предки связывали его с завершением одного финансового цикла, поэтому старались не отдавать деньги взаймы именно в этот момент. Считалось, что после такого займа средства могут надолго "уйти" из дома.

Есть еще одна важная деталь

Не менее важным за день считалось время суток. Одалживать или возвращать деньги после заката традиционно не советовали. Считалось, что вечером вместе с денежными средствами из дома можно вынести и финансовую удачу. Именно поэтому денежные дела пытались завершить в темноту.

Интересно, что существовали и совсем конкретные бытовые запреты. Например, по одной из примет, не стоит занимать деньги, если это оставшиеся дома последние средства. Даже если человек просит совсем немногое, считалось, что после этого можно самому оказаться без денег.

Еще одна малоизвестная примета касается дня рождения одного из членов семьи. В народе советовали не давать деньги взаймы в такой день, особенно если речь идет о дне рождения ребенка. Считалось, что вместе с деньгами можно отдать часть благосостояния самой семьи.

Так же не советовали одалживать деньги в день, когда кто-то из близких отправляется в дальний путь. Эта примета касалась не только финансов: любую важную передачу вещей пытались не совмещать с отъездом члена семьи.

А когда можно?

В разных источниках народные верования относительно "удачного" дня отличаются. В отдельных традициях благоприятным для возврата долгов называют четверг, а пятницу, напротив, считают неудачной.

В то же время, стоит помнить: это именно народные приметы и предрассудки, а не правила, способные повлиять на финансовое состояние. Поэтому относиться к ним можно как к части бытовых верований, передававшихся из поколения в поколение.