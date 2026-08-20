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Гороскопи 20 серпня 2026, 08:37

Позичите - самі залишитеся без грошей: в які дні наші предки боялися давати у борг і чому

Деякі грошові прикмети стосуються не лише дня тижня - важливими вважали навіть час доби та обставини
Наталя Крижанівська Наталя Крижанівська Редактор Styler
Чому не можна позичати гроші в понеділок (фото: magnific.com)
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У народі до грошей ставилися з особливою обережністю, тому існувало чимало прикмет, пов'язаних із позиками. Вважалося, що невдалий момент для передачі грошей може обернутися зайвими витратами або проблемами з фінансами.

Styler розповідає, у які дні та за яких обставин, за народними віруваннями, не варто позичати гроші.

Коли краще відкласти позику

Найчастіше застерігають від понеділка. Вважалося, що на початку нового тижня гроші краще не віддавати з дому, адже разом із ними можна ніби "віддати" й власний достаток. Також у народних прикметах несприятливими для позик називають вівторок і п'ятницю.

Окрема прикмета стосується останнього дня місяця. Наші предки пов'язували його із завершенням одного фінансового циклу, тому намагалися не віддавати гроші в борг саме в цей момент. Вважалося, що після такої позики кошти можуть надовго "піти" з дому.

Є ще одна важлива деталь

Не менш важливим за день вважався час доби. Позичати або повертати гроші після заходу сонця традиційно не радили. Вважалося, що ввечері разом із коштами з дому можна винести й фінансову удачу. Саме тому грошові справи намагалися завершити до темряви.

Цікаво, що існували й зовсім конкретні побутові заборони. Наприклад, за однією з прикмет, не варто позичати гроші, якщо це останні кошти, які залишилися вдома. Навіть якщо людина просить зовсім небагато, вважалося, що після цього можна самому опинитися без грошей.

Ще одна маловідома прикмета стосується дня народження когось із членів родини. У народі радили не давати гроші в борг у такий день, особливо якщо йдеться про день народження дитини. Вважалося, що разом із грошима можна віддати частину добробуту самої родини.

Так само не радили позичати гроші в день, коли хтось із близьких вирушає в далеку дорогу. Ця прикмета стосувалася не лише фінансів: будь-яку важливу передачу речей намагалися не поєднувати з від'їздом члена родини.

А коли можна?

У різних джерелах народні вірування щодо "вдалого" дня відрізняються. В окремих традиціях сприятливим для повернення боргів називають четвер, а п'ятницю, навпаки, вважають невдалою.

Водночас варто пам'ятати: це саме народні прикмети та забобони, а не правила, здатні вплинути на фінансовий стан. Тому ставитися до них можна як до частини побутових вірувань, які передавалися з покоління в покоління.

Нагадаємо, як раніше Styler розповідав про те, чому не варто носити фотографії близьких і померлих людей у гаманці.

Цікаві факти Прикмети Поради Вірування
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