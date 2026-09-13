Рыбы, Овен и Телец: этим знакам Зодиака особенно повезет с 14 по 20 сентября

14 сентября Луна соединится с Венерой в Скорпионе, что задаст неделе оптимистический тон. А уже 16 сентября астероид Юнона перейдет в Козерога, напоминая: иногда удача приходит не благодаря нашим действиям, а через людей, которых мы впускаем в свою жизнь.

Знаки Зодиака, которым повезет с 14 по 20 сентября

Рыбы

Для Рыб начинается период, когда после длительного сосредоточения на себе и восстановлении жизни постепенно станет легче. 14 сентября Луна и Венера в Скорпионе помогут вернуть оптимизм и открыться новым возможностям.

Не отталкивайте людей и предложения, которые будут появляться на этой неделе - среди них может быть именно то, чего вам давно не хватало.

Астрологи советуют Рыбам не бояться второго шанса, особенно если речь идет об отношениях, переезде или изменении обстоятельств. Эту неделю следует прожить с удовольствием, а не в ожидании очередной неудачи.

Овен

Овнам на этой неделе придется не ждать благоприятных обстоятельств, а самим сделать шаг навстречу желанному. 18 сентября Первая четверть Луны в Стрельце подтолкнет вас к действиям и поможет превратить недавние планы в конкретные шаги.

Если вы давно мечтали о путешествии, отдыхе или новом опыте, сейчас самое время перестать откладывать это на потом.

В то же время не стоит зацикливаться только на конечном результате. Этот период напоминает Овнам, что удовольствие от самого пути тоже может привести к нужным людям, решениям и возможностям.

Телец

Для Тельцов главным источником удачи на этой неделе станут люди рядом. Это касается не только романтических отношений, но и дружбы, профессиональных контактов и новых партнерств.

Сейчас стоит больше общаться, знакомиться и не отказываться от предложений, которые могут открыть новые перспективы.

16 сентября Юнона перейдет в Козерога, усугубляя тему партнерства и взаимодействия с другими. В вашу жизнь может войти новый человек или вернуться кто-нибудь из прошлого, и это знакомство может оказаться важнее, чем кажется на первый взгляд.

Не пытайтесь все сделать самостоятельно - иногда правильный человек рядом и является вашим главным шансом на успех.