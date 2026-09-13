rbc.ua
Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Головна Гороскопи Риби, Овен і Телець: цим знакам Зодіаку особливо пощастить з 14 до 20 вересня
Гороскопи 13 вересня 2026, 20:02

Риби, Овен і Телець: цим знакам Зодіаку особливо пощастить з 14 до 20 вересня

Довгоочікуваний шанс може прийти звідти, звідки його зовсім не чекали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Знаки Зодіаку, яким пощастить (фото: Styler)
Поділитися:

Астрологи назвали три знаки Зодіаку, для яких тиждень 14-20 вересня може стати особливо вдалим. На них чекають нові можливості, важливі знайомства та приємні повороти у справах, коханні й особистому житті.

Styler з посиланням на Your Tango розповідає, кому саме варто готуватися до щасливого періоду.

14 вересня Місяць з’єднається з Венерою у Скорпіоні, задавши тижню оптимістичний тон. А вже 16 вересня астероїд Юнона перейде в Козерога, нагадуючи: іноді удача приходить не завдяки нашим діям, а через людей, яких ми впускаємо у своє життя.

Знаки Зодіаку, яким пощастить з 14 до 20 вересня

Риби

Для Риб починається період, коли після тривалого зосередження на собі та внутрішньому відновленні життя поступово стане легшим. 14 вересня Місяць і Венера у Скорпіоні допоможуть повернути оптимізм і відкритися новим можливостям.

Не відштовхуйте людей і пропозиції, які з’являтимуться цього тижня - серед них може бути саме те, чого вам давно бракувало.

Астрологи радять Рибам не боятися другого шансу, особливо якщо йдеться про стосунки, переїзд або зміну обставин. Цей тиждень варто прожити із задоволенням, а не в очікуванні чергової невдачі.

Овен

Овнам цього тижня доведеться не чекати на сприятливі обставини, а самим зробити крок назустріч бажаному. 18 вересня Перша чверть Місяця у Стрільці підштовхне вас до дій і допоможе перетворити нещодавні плани на конкретні кроки.

Якщо ви давно мріяли про подорож, відпочинок або новий досвід, зараз саме час перестати відкладати це на потім.

Водночас не варто зациклюватися лише на кінцевому результаті. Цей період нагадує Овнам, що задоволення від самого шляху теж може привести до потрібних людей, рішень і можливостей.

Телець

Для Тельців головним джерелом удачі цього тижня стануть люди поруч. Це стосується не лише романтичних стосунків, а й дружби, професійних контактів та нових партнерств.

Саме зараз варто більше спілкуватися, знайомитися та не відмовлятися від пропозицій, які можуть відкрити нові перспективи.

16 вересня Юнона перейде в Козерога, посилюючи тему партнерства та взаємодії з іншими. У ваше життя може увійти нова людина або повернутися хтось із минулого, і це знайомство може виявитися важливішим, ніж здається на перший погляд.

Не намагайтеся все зробити самостійно - іноді правильна людина поруч і є вашим головним шансом на успіх.

Гороскоп Знаки Зодіаку Астрологія
Читайте також Як ефективно очистити сковорідку з нержавіючої сталі від нагару та застарілого жиру 13 вересня 2026, 18:11 "Тиха Нава", "Я працюю на цвинтарі" та інші: українські фільми та серіали з небанальними сюжетами 13 вересня 2026, 17:06 Медові горіхові цукерки: простий десерт до чаю лише з трьох основних інгредієнтів 13 вересня 2026, 16:23 За 50 років до "Гаррі Поттера": у культовій темі з фільму почули українську мелодію 13 вересня 2026, 14:40
Більше цікавого
Гороскопи Побачили - купили: ці знаки Зодіаку найчастіше витрачають гроші спонтанно 13 вересня 2026, 12:00
Люди Учасник "Фабрики зірок" назвав співака, чию кар'єру хотів би повторити: "Класний шлях" 13 вересня 2026, 10:07
Корисне Ягоди винограду гниють прямо на лозі: 5 причин і як виправити ситуацію 13 вересня 2026, 08:23
Гороскопи Таро-гороскоп на 13 вересня: поради для всіх знаків Зодіаку про кохання та гроші 13 вересня 2026, 06:07
Гороскопи Овен і Скорпіон у цьому списку: які знаки Зодіаку не дадуть обдурити себе двічі 12 вересня 2026, 20:04