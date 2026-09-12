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Гороскопы 12 сентября 2026, 16:03

Что означает имя Давид: интересная история, характер и главная тайна имени

У этого мужского имени очень древняя история, но оно и сегодня остается популярным
Наталия Крижановская Наталия Крижановская Редактор Styler
Значение имени, его происхождение, характер и именины (фото: Styler)
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Имя Давид знакомо многим благодаря библейской истории, однако за ним стоит гораздо более древняя языковая традиция. Оно имеет древнееврейское происхождение и связано со значениями "любимый" и "любимый".

Styler рассказывает, что означает "Давид", откуда происходит, какие черты характера традиционно приписывают его носителям и когда отмечают именины.

Происхождение и значение

"Давид" происходит из древнееврейского языка. В государственной Базе имен Украины его значение приводится как "любимый, любимый", а среди ласковых форм указаны Давидик, Давидушка, Давушка.

Имя стало известно далеко за пределами своего исторического происхождения благодаря Библии. Самый известный его носитель - царь Давид, который в библейской традиции сначала был пастухом, а впоследствии стал правителем Израиля.

Именно с его образом связывают одну из самых известных библейских историй - победу юного Давида над великаном Голиафом. Поэтому имя часто ассоциируется не только с любовью, но и с мужеством, верой и способностью противостоять более сильному противнику.

Какой характер приписывают Давиду

По традиционным представлениям, Давиды - уверенные, целеустремленные и настойчивые люди. Им приписывают сильный характер и способность отстаивать собственное мнение.

В детстве Давид может быть активным и любознательным. Он не всегда сразу открывается незнакомым людям, но в комфортном окружении проявляет общительность и чувство юмора.

Еще одна черта, которую традиционно связывают с этим именем - эмоциональность. За внешней уверенностью может скрываться чувствительный человек, близко к сердцу воспринимающий несправедливость и критику.

Давидам также приписывают лидерские качества. Они могут стремиться к самостоятельности, не любить чрезмерного контроля и лучше работать тогда, когда видят конкретную цель.

Конечно, подобные характеристики являются традиционными представлениями об имени и не определяют характер конкретного человека.

Давид - популярное в Украине

Это имя нельзя назвать редким для Украины. Давид входит в список популярных мужских имен, согласно данным украинского Министерства юстиции за 2026 год. В то же время в 2022 году Давид занимал второе место среди самых популярных имен для мальчиков, уступив только Максиму.

В общем перечне популярных имен новорожденных Давид также присутствует среди мужских имен, выбираемых украинскими родителями.

Когда именины у Давида

В церковном календаре есть несколько святых с именем Давид, поэтому именины могут приходиться на разные даты - в зависимости от того, в честь какого святого назвали человека.

Одной из известных дат является 26 декабря - день памяти святого пророка и царя Давида по новому церковному календарю.

Также в церковном календаре есть другие дни памяти святых с этим именем, поэтому точную дату именин следует определять по календарю той конфессии, к которой принадлежит семья.

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