Что означает кровь во сне: толкование Миллера, Задкиэля и народных верований
Сновидения с кровью часто оставляют после себя тревожное впечатление. В старинных сонниках этот образ связывали с родственными связями, потерями, переживаниями и даже будущими переменами в жизни. В то же время, не все толкования имеют негативное значение.
Styler собрал объяснения известных исторических сонников и украинских этнографических записей и выяснил, как трактовали такие сновидения.
Что означает кровь во сне по соннику Миллера
В книге американского автора Густава Гиндмана Миллера Ten Thousand Dreams Interpreted, изданной в начале XX века, кровь имеет преимущественно предостерегающее значение. Автор рассматривает несколько разных сюжетов, и каждый из них имеет свое объяснение.
В частности, кровь на одежде он связывает с недоброжелателями, которые могут препятствовать карьерному развитию человека. Также сонник советует более осторожно относиться к новым знакомствам.
Если снится, что кровь вытекает из раны, это рассматривается как возможный символ переживаний, проблем со здоровьем или трудностей в делах.
Отдельное значение имеет кровь на руках. По Миллеру такой сюжет предупреждает о возможных неудачах и призывает внимательнее относиться к собственным решениям и делам.
К чему снится кровь по соннику Задкиэля
Другую трактовку предлагает старинный англоязычный сборник The Universal Dream Book Задкиэля, изданный в сотрудничестве с автором Сибли. В ней значение сна зависит, прежде всего, от того, где именно появилась кровь.
Если человек видит кровь на себе, сонник считает это неблагоприятным знаком. Если же кровь принадлежит кому-то другому, составители связывают сюжет с семейными потерями, разочарованиями и трудностями.
Окровавленные руки в этом издании также имеют отрицательную трактовку: сон якобы предостерегает от неосторожных поступков, которыми можно нанести вред другому человеку.
Эти объяснения отражают довольно мрачные суеверные представления того времени.
Как кровь во сне толковали в украинском народном соннике
В украинской традиции кровь могла иметь совсем другие значения. Это подтверждают материалы полевых этнографических исследований студентов Черкасского национального университета имени Богдана Хмельницкого, собранные в рамках проекта "Народний сонник".
Интересно, что в разных местностях один и тот же сюжет толковали по-разному.
Например, в одной из записей со слов жительницы села Буда-Макеевка собственная кровь, которая течет во сне, ассоциировалась с головной болью, а чужая - с небольшой прибылью для человека, которому она принадлежит.
В другой этнографической записи кровь связывали с приездом гостей. Жительница села Бабанка трактовала этот образ как символ увеличения семьи и достатка.
Следовательно, в украинских народных представлениях кровь не всегда была плохой приметой. Иногда ее воспринимали как символ родственной связи, благополучия и встреч с близкими.
К чему снится кровь мужчине, женщине и ребенку
В старинных сонниках нет единого правила, согласно которому кровь во сне имеет разное значение в зависимости от пола или возраста человека. Чаще составители обращали внимание на обстоятельства сновидения.
Поэтому в популярных народных трактовках можно встретить следующие объяснения:
- Мужчину кровь во сне иногда связывают с родственными делами, спорами или переживаниями близких. Собственная кровь может символизировать утрату сил, а чужая - конфигурации в делах другого человека.
- Женщине такой сон в традиционных толкованиях часто связывают с семьей, родственниками и личными отношениями. Кровь на одежде может символизировать встречу с близкими или новости от родных.
- Ребенку отдельных устоявшихся народных трактовок этого сюжета нет. Поэтому не стоит воспринимать такой сон как предвестие неприятностей. Он может быть связан с впечатлениями, эмоциями или событиями, которые ребенок пережил в течение дня.
В то же время, важно помнить: сонники относятся к сфере народных верований и символических объяснений. Научных доказательств того, что конкретный образ во сне подразумевает определенное событие, нет. В медицинском центре Cleveland Clinic также отмечают, что до сих пор не существует научно подтвержденной системы, которая бы связывала конкретные сюжеты сновидений с определенным значением.
Напомним, к чему за популярными сонниками может присниться живая и мертвая рыба - любопытные объяснения.