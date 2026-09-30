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Гороскопы 30 сентября 2026, 12:22

Скорпион, Рак и Телец: эти знаки Зодиака дольше всего помнят обиды

Казалось бы, конфликт давно позади. Но некоторые знаки еще долго будут прокручивать в голове детали
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Рейтинг самых злопамятных знаков Зодиака (фото: Styler)
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Одни знаки Зодиака быстро забывают неприятные слова, другие могут долго возвращаться к конфликту мысленно.

Styler рассказывает, кто труднее всего отпускает обиды и какие знаки возглавили этот рейтинг.

12 место - Стрелец

Стрельцы не любят тратить время на негатив, поэтому обычно быстро уходят после ссоры. Они могут эмоционально выразиться, но уже на следующий день переключиться на что-нибудь поинтереснее.

11 место - Водолей

Водолеи способны обидеться, но долго пережевывать конфликт - точно не их любимое дело. Если человек перестал быть интересным, они просто дистанцируются и двигаются дальше.

10 место - Близнецы

Близнецы могут бурно реагировать на оскорбление, но их внимание быстро переключается. Правда, если напомнить о старом конфликте, они неожиданно могут вспомнить все детали.

9 место - Овен

Овны загораются быстро, зато так же быстро успокаиваются. Им проще высказать претензии прямо, чем месяцами молча накапливать обиду.

8 место - Весы

Весы не любят конфликтов и часто пытаются первыми восстановить мир. Однако неприятный осадок после серьезной ссоры может остаться надолго, даже если снаружи они уже простили.

7 место - Рыбы

Рыбы очень чувствительны к словам и могут долго прокручивать в голове неприятную ситуацию. Они не всегда скажут, что их задело, но внутренне будут переживать это гораздо дольше, чем кажется.

6 место - Лев

Львы могут простить многое, но публичное оскорбление или пренебрежение к ним - совсем другая история. Если задеть их гордость, забыть об этом непросто.

5 место - Дева

Девы хорошо запоминают детали, поэтому старые образы могут никуда не исчезать. Они способны годами помнить, кто, когда и что именно сказал - даже если давно перестали об этом говорить.

4 место - Козерог

Козероги не склонны устраивать драму из-за каждой ссоры. Но если человек серьезно поднял их доверие, вернуть прежние отношения может быть очень сложно.

3 место - Телец

Тельцы долго терпят, но если чаша терпения переполнилась, вернуть все вспять будет непросто. Они могут внешне оставаться спокойными, в то же время годами помня ситуацию, которая их зацепила.

2 место - Рак

Ракам особенно тяжело отпускать эмоционально значимые ситуации. Они могут простить человека, но саму оскорбление помнить очень долго - особенно если считают, что их предали или несправедливо с ними поступили.

1 место - Скорпион

Скорпионам астрологи традиционно приписывают лучшую память на обиды. Если их серьезно задеть, они могут не показывать своих чувств, но забыть ситуацию будет очень сложно.

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