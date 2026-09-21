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Гороскопы 21 сентября 2026, 06:07

Скорпионам - новый этап, Львам - лидерство: таро-прогноз на 21 сентября

День может принести события, после которых некоторые решения уже не захочется откладывать
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз по картам Таро на 21 сентября (фото: Styler)
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21 сентября для каждого знака Зодиака открывается свой сценарий дня. Карты Таро подсказывают, где следует действовать решительно, а где лучше не торопиться с важными решениями.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в понедельник.

Овен

Карта Таро: Колесница

Овнам карта советует не сомневаться в своих силах и смело двигаться к цели. День благоприятен для решительных действий, важных решений и дел, которые давно нуждались в вашем внимании.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Тельцы могут получить приятный результат от выполняемой ранее работы. Карта также напоминает о важности ценить свои достижения и не зависеть от чужого одобрения.

Близнецы

Карта Таро: Паж Мечей

Близнецам следует внимательнее слушать и проверять информацию, прежде чем делать выводы. В этот день может появиться новость или разговор, который заставит вас взглянуть на ситуацию совсем по-новому.

Рак

Карта Таро: Звезда

Раков ждет день надежды и внутреннего восстановления. Звезда советует не отказываться от мечты, даже если путь к ней оказался длиннее, чем вы ожидали.

Лев

Карта Таро: Король Жезлов

Львам придется проявить лидерские качества и взять инициативу в свои руки. Ваша уверенность может убедить других и помочь быстрее продвинуться по важному делу.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Девам карты советуют сосредоточиться на работе и не ждать мгновенного результата. Настойчивость и внимание к деталям принесут больше пользы, чем спешка.

Весы

Карта Таро: Двойка Кубков

Для Весов это может быть день важного контакта или приятного разговора. Карта способствует партнерству, примирению и взаимопониманию – как в любви, так и в других сферах жизни.

Скорпион

Карта Таро: Смерть

Скорпионам не стоит пугаться этой карты: она символизирует завершение одного этапа и переход к новому. 21 сентября может стать хорошим моментом, чтобы окончательно отпустить, что больше не работает.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Жезлов

Стрельцы могут увидеть перспективу, которую раньше не замечали. Карта рекомендует смотреть шире, планировать будущее и не ограничивать себя привычными сценариями.

Козерог

Карта Таро: Император

Козерогам следует навести порядок по делам и четко определить свои приоритеты. Император напоминает, что стабильность приходит тогда, когда вы готовы принимать ответственность за собственные решения.

Водолей

Карта Таро: Дурак

Водолей карта советует не бояться нового начала. 21 сентября может появиться возможность выйти за пределы привычного, однако перед шагом вперед следует здраво оценить риски.

Рыбы

Карта Таро: Королева Кубков

Рыбы будут особенно чувствительны к настроению людей вокруг. Карта советует доверять интуиции, но не позволять чужим эмоциям полностью определять ваше состояние.

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