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Гороскопы 07 октября 2026, 20:08

Собака, Свинья, Коза и Кролик: астролог Споллен назвала счастливчиков 8 октября

Придется меньше тянуть все на себе - обстоятельства будут складываться гораздо лучше
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Кому повезет с 8 октября (фото: Styler)
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Астролог Мики Споллен рассказала, для каких представителей китайского гороскопа 8 октября может стать днем облегчения. По ее прогнозу, обстоятельства будут складываться в их пользу.

Styler со ссылкой на Your Tango рассказывает, у кого наступает белая полоса.

Собака

Годы рождения: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

С 8 октября Собакам может стать легче справляться с повседневными обязанностями. Люди вокруг охотнее будут предлагать помощь, так что не придется постоянно все контролировать и делать самостоятельно.

Для тех, кто привык заботиться о других и брать на себя лишнюю ответственность, это может стать приятным изменением. Воспользуйтесь возможностью немного отдохнуть и восстановить силы.

Свинья

Годы рождения: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

8 октября для Свиней может пройти особенно спокойно и комфортно. Дела, обычно требующие много усилий, могут решаться проще, а лишняя драма и ненужные хлопоты отойдут на второй план.

Это хороший момент, чтобы подумать о следующей цели и сделать первый шаг к ней. Даже амбициозные планы в этот день могут казаться более реальными.

Коза

Годы рождения: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Козам с 8 октября может быть особенно легко находить общий язык с людьми. Окружение будет настроено доброжелательно, поэтому многие ситуации, которые обычно заставляют волноваться, могут разрешаться без лишнего напряжения.

В то же время у вас появится больше пространства для собственных желаний и решений. Если придется сделать важный выбор, доверьтесь интуиции - ответ может оказаться проще, чем казалось.

Кролик

Годы рождения: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

8 октября Кролики могут почувствовать себя особенно уверенно и комфортно. События будут развиваться естественно, а дела, за которые вы займетесь в этот день, могут даваться легче обычного.

Интуиция также будет являться важным ориентиром. Если давно хотели положить начало новому, этот день может стать удачным моментом для первого шага - особенно если внутреннее чувство подсказывает, что вы двигаетесь в правильном направлении.

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