Собака, Свиня, Коза і Кролик: астролог Споллен назвала щасливчиків 8 жовтня

Собака

Роки народження: 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

З 8 жовтня Собакам може стати легше справлятися з повсякденними обов'язками. Люди навколо охочіше пропонуватимуть допомогу, тож не доведеться постійно все контролювати й робити самостійно.

Для тих, хто звик піклуватися про інших і брати на себе зайву відповідальність, це може стати приємною зміною. Скористайтеся можливістю трохи перепочити та відновити сили.

Свиня

Роки народження: 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

8 жовтня для Свиней може пройти особливо спокійно та комфортно. Справи, які зазвичай вимагають багато зусиль, можуть вирішуватися простіше, а зайва драма й непотрібні клопоти відійдуть на другий план.

Це хороший момент, щоб подумати про наступну мету та зробити перший крок до неї. Навіть амбітні плани цього дня можуть здаватися значно реальнішими.

Коза

Роки народження: 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Козам з 8 жовтня може бути особливо легко знаходити спільну мову з людьми. Оточення буде налаштоване доброзичливо, тому багато ситуацій, які зазвичай змушують хвилюватися, можуть вирішуватися без зайвої напруги.

Водночас у вас з'явиться більше простору для власних бажань і рішень. Якщо доведеться зробити важливий вибір, довіртеся інтуїції - відповідь може виявитися простішою, ніж здавалося.

Кролик

Роки народження: 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

8 жовтня Кролики можуть відчути себе особливо впевнено та комфортно. Події розвиватимуться природно, а справи, за які ви візьметеся цього дня, можуть даватися легше, ніж зазвичай.

Інтуїція також буде важливим орієнтиром. Якщо давно хотіли започаткувати щось нове, цей день може стати вдалим моментом для першого кроку - особливо якщо внутрішнє відчуття підказує, що ви рухаєтеся у правильному напрямку.