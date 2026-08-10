Таро-гороскоп на 10 августа: кому следует решительно действовать, а кому нужно подождать
Астрологи подготовили прогноз на 10 августа по картам Таро. Они показали, каким знакам Зодиака стоит воспользоваться шансом, а кому внимательнее присмотреться к обстоятельствам вокруг себя.
Styler рассказывает, какие карты выпали каждому и что они могут символизировать.
Овен
Карта Таро: Маг
Эта карта символизирует инициативу, силу воли и новые возможности. 10 августа Овнам следует проявить активность и не бояться брать ситуацию под контроль - именно решительность может привести к желаемому результату.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Карта говорит о стабильности, вознаграждении за труд и удовольствии от собственных достижений. В этот день Тельцы могут почувствовать уверенность в своих силах или получить приятное подтверждение того, что двигаются в правильном направлении.
Близнецы
Карта Таро: Рыцарь Мечей
Карта указывает на быстрое развитие событий и необходимость действовать без лишних промедлений. Близнецам следует контролировать эмоции и слова, ведь поспешные решения могут иметь последствия.
Рак
Карта Таро: Шестерка Кубков
Эта карта связана с воспоминаниями, теплыми встречами и возвращением к чему-то важному. 10 августа Раки могут получить приятное известие или вспомнить про человека или дело, которое имеет для них особое значение.
Лев
Карта Таро: Колесо Фортуны
Карта символизирует изменения, новые повороты и возможности. В этот день Львам следует быть открытыми к событиям, ведь ситуация может измениться быстрее, чем они ожидают.
Дева
Карта Таро: Справедливость
Карта напоминает о балансе, честности и важности взвешенных решений. Девам 10 августа следует внимательно оценивать ситуацию и не спешить делать выводы.
Весы
Карта Таро: Влюбленные
Эта карта говорит о выборе, партнерстве и важных решениях. День может принести Весам ситуацию, где придется прислушиваться не только к разуму, но и к собственным чувствам.
Скорпион
Карта Таро: Смерть
Несмотря на название, карта символизирует не потери, а завершение одного этапа и начало нового. Скорпионам стоит отпустить то, что больше не работает, чтобы освободить место для перемен.
Стрелец
Карта Таро: Туз Жезлов
Карта обещает приток энергии, вдохновения и желания действовать. 10 августа Стрельцы могут получить идею или возможность, которая станет толчком к новым свершениям.
Козерог
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Эта карта связана с трудом, обучением и совершенствованием навыков. Козерогам следует сосредоточиться на деталях - именно внимательность поможет получить хороший результат.
Водолей
Карта Таро: Повешенный
Карта рекомендует не торопиться и посмотреть на ситуацию под другим углом. Водолеям может быть полезно сделать паузу, переосмыслить планы и не действовать по привычному сценарию.
Рыбы
Карта Таро: Солнце
Это одна из самых позитивных карт Таро, символизирующая радость, успех и внутреннюю гармонию. 10 августа Рыбам следует больше доверять себе и наслаждаться приятными моментами.
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