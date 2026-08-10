Таро-гороскоп на 10 серпня: кому варто рішуче діяти, а кому треба зачекати

Овен

Карта Таро: Маг

Ця карта символізує ініціативу, силу волі та нові можливості. 10 серпня Овнам варто проявити активність і не боятися брати ситуацію під контроль - саме рішучість може привести до бажаного результату.

Телець

Карта Таро: Дев’ятка Пентаклів

Карта говорить про стабільність, винагороду за працю та задоволення від власних досягнень. Цього дня Тельці можуть відчути впевненість у своїх силах або отримати приємне підтвердження того, що рухаються правильним шляхом.

Близнюки

Карта Таро: Лицар Мечів

Карта вказує на швидкий розвиток подій і необхідність діяти без зайвих зволікань. Близнюкам варто контролювати емоції та слова, адже поспішні рішення можуть мати наслідки.

Рак

Карта Таро: Шістка Кубків

Ця карта пов’язана зі спогадами, теплими зустрічами та поверненням до чогось важливого. 10 серпня Раки можуть отримати приємну звістку або згадати про людину чи справу, яка має для них особливе значення.

Лев

Карта Таро: Колесо Фортуни

Карта символізує зміни, нові повороти та несподівані можливості. Цього дня Левам варто бути відкритими до подій, адже ситуація може змінитися швидше, ніж вони очікують.

Діва

Карта Таро: Справедливість

Карта нагадує про баланс, чесність і важливість зважених рішень. Дівам 10 серпня варто уважно оцінювати ситуацію та не поспішати робити висновки.

Терези

Карта Таро: Закохані

Ця карта говорить про вибір, партнерство та важливі рішення. День може принести Терезам ситуацію, де доведеться прислухатися не лише до розуму, а й до власних почуттів.

Скорпіон

Карта Таро: Смерть

Попри назву, ця карта символізує не втрати, а завершення одного етапу та початок нового. Скорпіонам варто відпустити те, що більше не працює, щоб звільнити місце для змін.

Стрілець

Карта Таро: Туз Жезлів

Карта обіцяє приплив енергії, натхнення та бажання діяти. 10 серпня Стрільці можуть отримати ідею або можливість, яка стане поштовхом до нових звершень.

Козоріг

Карта Таро: Вісімка Пентаклів

Ця карта пов’язана з працею, навчанням і вдосконаленням навичок. Козерогам варто зосередитися на деталях - саме уважність допоможе отримати хороший результат.

Водолій

Карта Таро: Повішений

Карта радить не поспішати й подивитися на ситуацію під іншим кутом. Водоліям може бути корисно зробити паузу, переосмислити плани та не діяти за звичним сценарієм.

Риби

Карта Таро: Сонце

Це одна з найпозитивніших карт Таро, яка символізує радість, успіх і внутрішню гармонію. 10 серпня Рибам варто більше довіряти собі та насолоджуватися приємними моментами.