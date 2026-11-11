Таро-гороскоп на 11 ноября: что следует сделать Девам, Скорпионам и другим знакам Зодиака

Овен

Карта Таро: Рыцарь Мечей (перевернутая)

Сегодня важно следить за словами, особенно во время рабочих обсуждений. Если вы наемный работник, перед отправкой важного письма или сообщения прочтите его и уберите фразы, которые могут прозвучать как обвинения. Если вы работаете на себя, не соглашайтесь на новый заказ, пока не уточните все требования клиента. В личных отношениях не начинайте сложный разговор на эмоциях: сначала сформулируйте три главных мнения, которые хотите донести партнеру.

Телец

Карта Таро: Семерка Пентаклей (прямая)

Не требуйте от себя мгновенных результатов. На работе выделите 15 минут, чтобы проверить, что уже удалось сделать для текущего проекта. Если вы наемный работник, зафиксируйте выполненные задачи и определите одну, которая требует дополнительного времени. Если у вас есть собственное дело или вы работаете на фрилансе, просмотрите результаты последних заказов и определите, какие из них действительно приносят пользу. Не отказывайтесь от перспективного дела только потому, что оно пока не дало ожидаемого результата.

Близнецы

Карта Таро: Пятерка Жезлов (перевернутая)

Сегодня есть шанс уладить спор, который занимает много времени. Если на работе возникла конкуренция или недоразумение с коллегами, не пытайтесь доказать свою правоту перед всеми: предложите краткий разговор с конкретным участником конфликта. Если работаете самостоятельно, проверьте, правильно ли вы поняли пожелания клиента, и в письменном виде согласуйте спорные моменты. Избегайте споров ради победы, но не соглашайтесь молча с тем, что считаете неправильным.

Рак

Карта Таро: Королева Пентаклей (прямая)

Практичность сегодня станет вашим преимуществом. Если вы наемный работник, определите до начала рабочего дня время, когда вы сможете отвечать на сообщения, и предупредите коллег о периодах занятости. Если вы работаете, проверьте календарь заказов и оставьте между заданиями не менее 15 минут запаса. В финансах также стоит навести порядок: просмотрите запланированные расходы на ближайшие семь дней и отложите покупки, которые не сильно необходимы.

Лев

Карта Таро: Император (перевернутая)

Не любую ситуацию нужно контролировать лично. Если вы работаете в команде, передайте коллеге одну задачу, которую обычно выполняете самостоятельно, и не вмешивайтесь без надобности. Если у вас есть собственное дело, обсудите с партнером или подрядчиком распределение обязанностей и зафиксируйте, кто за что отвечает. В отношениях не устанавливайте правила единолично: если планируете общие дела в выходные, предложите два варианта и дайте партнеру возможность выбрать.

Дева

Карта Таро: Десятка Жезлов (перевернутая)

Вы можете взять на себя больше, чем реально успеваете выполнить. Если работаете в найме, просмотрите список задач и договоритесь о переносе хотя бы одного второстепенного дедлайна, если нагрузка стала избыточной. Фрилансерам и владельцам бизнеса следует сегодня отказаться от одной необязательной задачи или делегировать ее. Не исправляйте чужие ошибки автоматически: сначала сообщите ответственному человеку и дайте ему возможность самостоятельно исправить ситуацию.

Весы

Карта Таро: Паж Жезлов (прямая)

Сегодня стоит попробовать то, что давно вызвало любопытство. Если вы работаете в найме, предложите руководителю одну новую идею для рабочего процесса или возьмитесь за небольшую задачу, которая поможет получить новый опыт. Если вы фрилансер или имеете собственное дело, выделите час для тестирования нового формата услуги или рекламного предложения. Не вкладывайте много ресурсов: сначала проверьте реакцию на небольшом эксперименте.

Скорпион

Карта Таро: Король Кубков (прямая)

Эмоциональная выдержка поможет сохранить хорошие отношения с близкими. Если вы в паре, сегодня дайте партнеру возможность высказаться до конца, не перебивая и не переводя разговор на свои обиды. Если сейчас без пары, не отвечайте резко на сообщение, которое вас задело: сделайте паузу хотя бы на 20 минут и только потом решайте, следует ли продолжать общение. Ваша цель - не скрыть чувства, а выразить их спокойно и понятно.

Стрелец

Карта Таро: Дурак (прямая)

Новая идея может оказаться более интересной, чем вы ожидали. Если вы работаете в найме, предложите принять участие в новом проекте или попросите поручить вам небольшое задание вне привычных обязанностей. Если у вас есть собственное дело, протестируйте одну новую услугу или формат работы без больших затрат. В то же время перед любой договоренностью проверьте сроки, объем работы и условия оплаты. Не обещайте то, что пока не можете выполнить.

Козерог

Карта Таро: Тройка Пентаклей (перевернутая)

Сегодня особенно важно убедиться, что все участники общего дела все равно понимают задачи. Если вы работаете в команде, после совещания отправьте краткое сообщение с перечнем договоренностей, ответственных и сроков. Если вы работаете самостоятельно с клиентами или подрядчиками, согласуйте письменно объем работы и критерии готового результата. Не полагайтесь на устные договоренности, если от них зависит исполнение важного заказа.

Водолей

Карта Таро: Четверка Мечей (прямая)

Не заполняйте каждую свободную минуту делами. Если работаете в аренде, после завершения одной большой задачи сделайте 15-минутный перерыв без рабочих сообщений и звонков. Если имеете собственное дело или работаете на фрилансе, определите время завершения работы и не возвращайтесь к переписке после него, если нет срочной необходимости. Сегодня можно отложить необязательные встречи, чтобы оставить себе несколько часов без рабочих обязательств.

Рыбы

Карта Таро: Умеренность (прямая)

Сегодня обратите внимание на то, сколько времени отнимают работа и личные дела. Если вы в паре, договоритесь с партнером о совместном вечере без рабочих звонков и бытовых поручений хотя бы на час. Если без пары, выделите время на общение с близким человеком, с которым давно не разговаривали. Не пытайтесь успеть все за один день: выберите три главных дела и не добавляйте новых, пока не выполните их.