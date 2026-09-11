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Гороскопы 11 сентября 2026, 06:05

Таро-гороскоп на 11 сентября: советы для всех знаков Зодиака про важные решения

Кому-то стоит довериться интуиции, а кому-то - не спешить
Катерина Собкова Катерина Собкова Редактор Styler
Прогноз по картам Таро на 11 сентября (фото: Styler)
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Астрологи составили прогноз на 11 сентября по картам Таро для каждого знака Зодиака. Они указывают, где следует быть осторожнее, а где можно смело воспользоваться шансом и шагнуть вперед.

Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в пятницу.

Овен

Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая

11 сентября Овнам следует перестать держаться за то, что давно изнуряет. Не пытайтесь все контролировать своими силами - позвольте себе отдохнуть и восстановить силы.

Телец

Карта Таро: Десятка Мечей

День может поставить точку в истории, которая отбирала у вас много энергии. Не стоит бояться завершений: освобождение от старого откроет возможность начать новый этап.

Близнецы

Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутый

Близнецам лучше не торопиться с выводами и резкими словами. Импульсивная реакция 11 сентября может создать конфликт там, где его легко избежать.

Рак

Карта Таро: Королева Мечей

В этот день помогут холодная голова и честность с собой. Вы сможете увидеть ситуацию без лишних иллюзий и принять давно назревавшее решение.

Лев

Карта Таро: Рыцарь Пентаклей

Львам следует делать ставку не на скорость, а на последовательность. Маленькие, но уверенные шаги 11 сентября помогут заложить основу хорошего результата в будущем.

Дева

Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая

Девам пора отказаться от лишней нагрузки и не брать на себя чужие проблемы. Если вы наконец-то распределите обязанности, день станет гораздо легче и продуктивнее.

Весы

Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая

Весам может быть сложно просто остановиться, даже если организм и мысли в этом нуждаются. Не перегружайте себя делами - короткая пауза поможет вернуть ясность.

Скорпион

Карта Таро: Колесница, перевернутая

Скорпионам 11 сентября лучше не форсировать события. Если обстоятельства складываются не по плану, воспримите это как сигнал изменить направление, а не давить на ситуацию еще сильнее.

Стрелец

Карта Таро: Королева Жезлов

Стрельцам карта обещает день уверенности, харизмы и внутренней силы. Не бойтесь проявлять инициативу - ваша энергия может привлечь внимание нужных людей.

Козерог

Карта Таро: Семка Мечей, перевернутая

Козерогам следует быть максимально честными - прежде всего с собой. То, что долго умалчивалось, может выйти наружу, но откровенный разговор поможет наконец-то расставить все по местам.

Водолей

Карта Таро: Четверка Мечей

Водолеям 11 сентября нужны покой и восстановление. Не старайтесь обязательно быть продуктивными ежеминутно - иногда самое лучшее решение состоит в том, чтобы сделать паузу.

Рыбы

Карта Таро: Рыцарь Жезлов

Рыбам захочется действовать быстро, смело и без лишних сомнений. Это хороший момент для нового замысла или приключения, но следите, чтобы энтузиазм не заставил вас действовать опрометчиво.

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