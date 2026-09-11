Таро-гороскоп на 11 сентября: советы для всех знаков Зодиака про важные решения
Астрологи составили прогноз на 11 сентября по картам Таро для каждого знака Зодиака. Они указывают, где следует быть осторожнее, а где можно смело воспользоваться шансом и шагнуть вперед.
Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в пятницу.
Овен
Карта Таро: Девятка Жезлов, перевернутая
11 сентября Овнам следует перестать держаться за то, что давно изнуряет. Не пытайтесь все контролировать своими силами - позвольте себе отдохнуть и восстановить силы.
Телец
Карта Таро: Десятка Мечей
День может поставить точку в истории, которая отбирала у вас много энергии. Не стоит бояться завершений: освобождение от старого откроет возможность начать новый этап.
Близнецы
Карта Таро: Рыцарь Мечей, перевернутый
Близнецам лучше не торопиться с выводами и резкими словами. Импульсивная реакция 11 сентября может создать конфликт там, где его легко избежать.
Рак
Карта Таро: Королева Мечей
В этот день помогут холодная голова и честность с собой. Вы сможете увидеть ситуацию без лишних иллюзий и принять давно назревавшее решение.
Лев
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей
Львам следует делать ставку не на скорость, а на последовательность. Маленькие, но уверенные шаги 11 сентября помогут заложить основу хорошего результата в будущем.
Дева
Карта Таро: Десятка Жезлов, перевернутая
Девам пора отказаться от лишней нагрузки и не брать на себя чужие проблемы. Если вы наконец-то распределите обязанности, день станет гораздо легче и продуктивнее.
Весы
Карта Таро: Четверка Мечей, перевернутая
Весам может быть сложно просто остановиться, даже если организм и мысли в этом нуждаются. Не перегружайте себя делами - короткая пауза поможет вернуть ясность.
Скорпион
Карта Таро: Колесница, перевернутая
Скорпионам 11 сентября лучше не форсировать события. Если обстоятельства складываются не по плану, воспримите это как сигнал изменить направление, а не давить на ситуацию еще сильнее.
Стрелец
Карта Таро: Королева Жезлов
Стрельцам карта обещает день уверенности, харизмы и внутренней силы. Не бойтесь проявлять инициативу - ваша энергия может привлечь внимание нужных людей.
Козерог
Карта Таро: Семка Мечей, перевернутая
Козерогам следует быть максимально честными - прежде всего с собой. То, что долго умалчивалось, может выйти наружу, но откровенный разговор поможет наконец-то расставить все по местам.
Водолей
Карта Таро: Четверка Мечей
Водолеям 11 сентября нужны покой и восстановление. Не старайтесь обязательно быть продуктивными ежеминутно - иногда самое лучшее решение состоит в том, чтобы сделать паузу.
Рыбы
Карта Таро: Рыцарь Жезлов
Рыбам захочется действовать быстро, смело и без лишних сомнений. Это хороший момент для нового замысла или приключения, но следите, чтобы энтузиазм не заставил вас действовать опрометчиво.
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