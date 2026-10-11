Таро-гороскоп на 11 октября: главные прогнозы для Овнов, Стрельцов и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Рыцарь Кубков

11 октября может принести Овнам приятные эмоции, романтическое настроение или важное известие. Рыцарь Кубков советует быть открытыми к чувствам и не бояться сделать шаг навстречу другому человеку.

Телец

Карта Таро: Двойка Мечей

Тельцам может быть сложно быстро определиться с решением. Не спешите действовать под давлением - дайте себе время взвесить все "за" и "против" и понять, чего вы действительно хотите.

Близнецы

Карта Таро: Мир, перевернутый

Некоторое дело у Близнецов может оставаться незавершенным или потребовать возвращения к старым вопросам. Карта советует не начинать новый этап, пока не поставлена точка там, где это действительно необходимо.

Рак

Карта Таро: Повешенный

11 октября Ракам может понадобиться пауза, даже если очень хочется ускорить события. Повешенный предлагает посмотреть на ситуацию под другим углом и не бояться временно отложить активные действия.

Лев

Карта Таро: Восьмерка Кубков

Львам карта может подсказывать, что пора оставить то, что больше не приносит удовольствия или пользы. Это не обязательно означает резкий разрыв - иногда достаточно честно признать, что пора двигаться дальше.

Дева

Карта Таро: Король Пентаклей

Для Дев 11 октября может стать днем стабильности и практических решений. Король Пентаклей советует сосредоточиться на финансовых вопросах, работе и помогает создать прочную основу на будущее.

Весы

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть символизирует завершение одного этапа и начало другого, а не буквальное событие. Весам стоит подумать, от чего пора отказаться, чтобы освободить место для перемен.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Скорпионам может захотеться крепче держаться за то, что у них уже есть. Карта советует соблюдать разумную осторожность, но не позволять страху потерять контроль мешать новым возможностям.

Стрелец

Карта Таро: Паж Кубков

11 октября может подарить Стрельцам приятную новость, неожиданное предложение или теплое общение. Паж Кубков советует оставаться открытыми к новым эмоциям и не исключать то, что поначалу кажется необычным.

Козерог

Карта Таро: Тройка Пентаклей

Козерогам следует обратить внимание на сотрудничество и совместную работу. Ваши знания и навыки могут принести лучший результат, если объединить усилия с другими людьми.

Водолей

Карта Таро: Шестерка Кубков

День может напомнить Водолеям о прошлом, старых друзьях или приятных моментах. Это хороший повод возобновить теплое общение, но важно не идеализировать оставшиеся позади.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Рыбам придется балансировать между несколькими делами или решениями. Двойка Пентаклей советует не паниковать из-за загруженности и гибко распределять время и силы.