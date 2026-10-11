Таро-гороскоп на 11 жовтня: головні прогнози для Овнів, Стрільців та інших знаків Зодіаку

Овен

Карта Таро: Лицар Кубків

11 жовтня може принести Овнам приємні емоції, романтичний настрій або важливу звістку. Лицар Кубків радить бути відкритими до почуттів і не боятися зробити крок назустріч іншій людині.

Телець

Карта Таро: Двійка Мечів

Тельцям може бути складно швидко визначитися з рішенням. Не поспішайте діяти під тиском - дайте собі час зважити всі "за" і "проти" та зрозуміти, чого ви насправді хочете.

Близнюки

Карта Таро: Світ, перевернутий

Деяка справа у Близнюків може залишатися незавершеною або вимагати повернення до старих питань. Карта радить не розпочинати новий етап, поки не поставлено крапку там, де це справді необхідно.

Рак

Карта Таро: Повішений

11 жовтня Ракам може знадобитися пауза, навіть якщо дуже хочеться пришвидшити події. Повішений пропонує подивитися на ситуацію під іншим кутом і не боятися тимчасово відкласти активні дії.

Лев

Карта Таро: Вісімка Кубків

Левам карта може підказувати, що настав час залишити те, що більше не приносить задоволення або користі. Це не обов'язково означає різкий розрив - іноді достатньо чесно визнати, що настав час рухатися далі.

Діва

Карта Таро: Король Пентаклів

Для Дів 11 жовтня може стати днем стабільності та практичних рішень. Король Пентаклів радить зосередитися на фінансових питаннях, роботі та тому, що допомагає створити міцну основу на майбутнє.

Терези

Карта Таро: Смерть

Карта Смерть символізує завершення одного етапу та початок іншого, а не буквальну подію. Терезам варто подумати, від чого настав час відмовитися, щоб звільнити місце для змін.

Скорпіон

Карта Таро: Четвірка Пентаклів

Скорпіонам може захотітися міцніше триматися за те, що вони вже мають. Карта радить зберігати розумну обережність, але не дозволяти страху втратити контроль заважати новим можливостям.

Стрілець

Карта Таро: Паж Кубків

11 жовтня може подарувати Стрільцям приємну новину, несподівану пропозицію або тепле спілкування. Паж Кубків радить залишатися відкритими до нових емоцій і не відкидати те, що спочатку здається незвичним.

Козоріг

Карта Таро: Трійка Пентаклів

Козорогам варто звернути увагу на співпрацю та спільну роботу. Ваші знання й навички можуть принести кращий результат, якщо об'єднати зусилля з іншими людьми.

Водолій

Карта Таро: Шістка Кубків

День може нагадати Водоліям про минуле, старих друзів або приємні моменти. Це хороший привід відновити тепле спілкування, але важливо не ідеалізувати те, що вже залишилося позаду.

Риби

Карта Таро: Двійка Пентаклів

Рибам доведеться балансувати між кількома справами або рішеннями. Двійка Пентаклів радить не панікувати через завантаженість і гнучко розподіляти час та сили.