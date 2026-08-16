Таро-гороскоп на 16 августа: кому обещают удачу, а кому советуют притормозить

Овен

Карта Таро: Суд

Карта Суд символизирует важный вывод и момент, когда нужно оставить позади прошлое. 16 августа Овнам следует честно оценить ситуацию и не бояться принимать давно назревшие решения.

Телец

Карта Таро: Туз Кубков

Туз Кубков приносит эмоциональное обновление, теплые чувства и приятные переживания. День может подарить Тельцам хорошую новость, откровенный разговор или новый повод почувствовать радость.

Близнецы

Карта Таро: Мир

Карта Мир говорит о завершении важного этапа и ощущении внутренней целостности. Близнецам 16 августа может быть особенно приятно увидеть результат работы, начатой ранее.

Рак

Карта Таро: Двойка Кубков, перевернутая

Перевернутая двойка Кубков может указывать на недоразумение или эмоциональную дистанцию. Ракам в этот день лучше не делать поспешных выводов в отношениях и дать другому человеку возможность высказаться.

Лев

Карта Таро: Влюбленные

Влюбленные напоминают о выборе, личных ценностях и честности с собой. Перед Львами может возникнуть ситуация, в которой придется определиться, чего они действительно хотят, а не просто выбрать самый простой вариант.

Дева

Карта Таро: Тройка Жезлов, перевернутая

Перевернутая Тройка Жезлов рекомендует не торопиться с масштабными планами. Девам следует проверить детали и учесть возможные задержки, прежде чем делать следующий шаг.

Весы

Карта Таро: Звезда

Звезда считается картой надежды, вдохновения и веры в лучшее. Для Весов 16 августа может стать днем, когда появится новый ориентир или вернется уверенность в своих силах.

Скорпион

Карта Таро: Король Жезлов, перевернутый

Перевернутый Король Жезлов может намекать на чрезмерную импульсивность, желание все контролировать или конфликт из-за амбиций. Скорпионам в этот день стоит немного снизить градус и не пытаться доказать свою правоту любой ценой.

Стрелец

Карта Таро: Императрица, перевернутая

Перевернутая Императрица обращает внимание на усталость, недостаток заботы о себе или чрезмерную сосредоточенность на других. Стрельцам следует притормозить и подумать, не тратят ли они свои силы там, где это не приносит результата.

Козерог

Карта Таро: Девятка Кубков, перевернутая

Перевернутая Девятка Кубков может говорить о завышенных ожиданиях или ощущениях, что желаемое не доставляет ожидаемого удовольствия. Козорогам следует внимательнее присмотреться к своим настоящим желаниям и не гнаться за результатом только ради статуса.

Водолей

Карта Таро: Королева Мечей

Королева Мечей символизирует ясность мыслей, независимость и умение видеть ситуацию без лишних иллюзий. Водолеям 16 августа следует доверять логике, говорить прямо и не позволять эмоциям принимать решение вместо них.

Рыбы

Карта Таро: Туз Пентаклей, перевернутый

Перевернутый Туз Пентаклей советует внимательнее относиться к финансам, новым предложениям и возможностям. Рыбам не следует торопиться соглашаться на первое, что кажется выгодным: лучше проверить условия и детали.

Что советуют карты 16 августа

Этот день для разных знаков может стать напоминанием о важности баланса, честности с собой и внимательности к собственным решениям. А главный совет Таро - воспринимать подсказки как повод задуматься, а не как заранее определенный сценарий будущего.