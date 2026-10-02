Таро-гороскоп на 2 октября: прогнозы для Скорпионов, Львов и других знаков Зодиака

Овен

Карта Таро: Четверка Мечей

Овнам следует притормозить и дать себе время на восстановление. Не пытайтесь успеть все сразу - пауза поможет собраться с мыслями и вернуть энергию.

Телец

Карта Таро: Девятка Пентаклей

Тельцам карта обещает день, когда особенно будут ощутимы результаты собственных усилий. Уделите внимание финансам, комфорту и тому, что доставляет вам удовольствие.

Близнецы

Карта Таро: Двойка Пентаклей

Близнецам придется балансировать между несколькими делами или задачами. Гибкость и умение правильно расставить приоритеты помогут не утратить контроль над ситуацией.

Рак

Карта Таро: Шестерка Кубков

Ракам 2 октября может напомнить о прошлом, старых друзьях или приятных моментах. День хорошо подходит для теплых встреч, искренних разговоров и возвращения к тому, что когда-то доставляло радость.

Лев

Карта Таро: Королева Пентаклей

Львам стоит сосредоточиться на практических вопросах, финансовой стабильности и домашнем комфорте. Забота о себе и близких поможет создать чувство уверенности.

Дева

Карта Таро: Восьмерка Пентаклей

Для Дев это день работы, концентрации и совершенствования навыков. Если не бояться приложить усилия к важному делу, результат может порадовать.

Весы

Карта Таро: Императрица

Весам карта советует позволить себе больше комфорта, творчества и приятных эмоций. День благоприятен для заботы о себе, доме и людях, которые вам дороги.

Скорпион

Карта Таро: Четверка Пентаклей

Скорпионы могут захотеть покрепче держаться за деньги, вещи или привычный порядок. В то же время следует подумать, не превращается ли осторожность в чрезмерный контроль.

Стрелец

Карта Таро: Тройка Кубков

Стрельцам 2 октября стоит больше времени провести с друзьями и близкими. Общение, встречи и общие приятные моменты помогут зарядиться положительной энергией.

Козерог

Карта Таро: Король Пентаклей

Козерогам карта рекомендует сосредоточиться на стабильности, работе и денежных вопросах. Практический подход и продуманные решения помогут более уверенно двигаться к поставленным целям.

Водолей

Карта Таро: Звезда

Для Водолеев это день надежды, вдохновения и новых ориентиров. Не отказывайтесь от мечтаний - даже небольшой шаг в нужном направлении может вернуть веру в собственные силы.

Рыбы

Карта Таро: Двойка Кубков

Рыбам карта обещает теплый день в отношениях и взаимопонимании. Откровенный разговор или приятная встреча может помочь укрепить важную для вас связь.