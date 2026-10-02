Таро-гороскоп на 2 октября: прогнозы для Скорпионов, Львов и других знаков Зодиака
Астрологи составили прогноз по картам Таро на 2 октября для всех знаков Зодиака. Для одних день станет поводом притормозить и восстановиться, а для других откроет пространство для общения, работы и новых возможностей.
Styler рассказывает поподробнее, чего ждать в пятницу.
Овен
Карта Таро: Четверка Мечей
Овнам следует притормозить и дать себе время на восстановление. Не пытайтесь успеть все сразу - пауза поможет собраться с мыслями и вернуть энергию.
Телец
Карта Таро: Девятка Пентаклей
Тельцам карта обещает день, когда особенно будут ощутимы результаты собственных усилий. Уделите внимание финансам, комфорту и тому, что доставляет вам удовольствие.
Близнецы
Карта Таро: Двойка Пентаклей
Близнецам придется балансировать между несколькими делами или задачами. Гибкость и умение правильно расставить приоритеты помогут не утратить контроль над ситуацией.
Рак
Карта Таро: Шестерка Кубков
Ракам 2 октября может напомнить о прошлом, старых друзьях или приятных моментах. День хорошо подходит для теплых встреч, искренних разговоров и возвращения к тому, что когда-то доставляло радость.
Лев
Карта Таро: Королева Пентаклей
Львам стоит сосредоточиться на практических вопросах, финансовой стабильности и домашнем комфорте. Забота о себе и близких поможет создать чувство уверенности.
Дева
Карта Таро: Восьмерка Пентаклей
Для Дев это день работы, концентрации и совершенствования навыков. Если не бояться приложить усилия к важному делу, результат может порадовать.
Весы
Карта Таро: Императрица
Весам карта советует позволить себе больше комфорта, творчества и приятных эмоций. День благоприятен для заботы о себе, доме и людях, которые вам дороги.
Скорпион
Карта Таро: Четверка Пентаклей
Скорпионы могут захотеть покрепче держаться за деньги, вещи или привычный порядок. В то же время следует подумать, не превращается ли осторожность в чрезмерный контроль.
Стрелец
Карта Таро: Тройка Кубков
Стрельцам 2 октября стоит больше времени провести с друзьями и близкими. Общение, встречи и общие приятные моменты помогут зарядиться положительной энергией.
Козерог
Карта Таро: Король Пентаклей
Козерогам карта рекомендует сосредоточиться на стабильности, работе и денежных вопросах. Практический подход и продуманные решения помогут более уверенно двигаться к поставленным целям.
Водолей
Карта Таро: Звезда
Для Водолеев это день надежды, вдохновения и новых ориентиров. Не отказывайтесь от мечтаний - даже небольшой шаг в нужном направлении может вернуть веру в собственные силы.
Рыбы
Карта Таро: Двойка Кубков
Рыбам карта обещает теплый день в отношениях и взаимопонимании. Откровенный разговор или приятная встреча может помочь укрепить важную для вас связь.
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