Таро-гороскоп на 27 сентября: прогнозы для Овнов, Скорпионов и других знаков Зодиака
Карты Таро подсказали для всех знаков Зодиака на 27 сентября. Кому-то они советуют действовать активнее, а кому-то - не спешить с важными решениями.
Styler рассказывает, на что следует обратить особое внимание в воскресенье.
Овен
Карта Таро: Четверка Жезлов
27 сентября может подарить Овнам приятный повод для радости, встречи или празднования. День благоприятен для общения с близкими, отдыха и завершения дел, которые, наконец, позволят выдохнуть.
Телец
Карта Таро: Императрица (перевернутая)
Тельцам следует обратить внимание на собственный ресурс и не пытаться всех вокруг обеспечить заботой, забывая о себе. Перевернутая Императрица также советует не тратить лишнего и не искать подтверждения собственной ценности материальными вещами.
Близнецы
Карта Таро: Тройка Пентаклей
Близнецов ждет день, когда хорошего результата можно достичь благодаря сотрудничеству и поддержке других. Не отказывайтесь от помощи и не стесняйтесь показывать свои умения - их могут заметить и оценить.
Рак
Карта Таро: Маг
27 сентября Раки получат возможность самостоятельно повлиять на ход событий и приблизить желаемый результат. Главное - не сомневаться в собственных силах и смелее использовать свои способности.
Лев
Карта Таро: Звезда (перевернутая)
Львам в этот день может не хватать уверенности в собственном будущем или мотивации двигаться к цели. Не стоит из-за временных сомнений отказываться от планов - ситуация еще может измениться к лучшему.
Дева
Карта Таро: Справедливость
27 сентября Девам придется принять решение, опираясь не на эмоции, а на факты. День благоприятен для важных договоренностей, расстановки точек над "и" и честного разговора.
Весы
Карта Таро: Умеренность
Весам карта советует не торопиться и избегать крайностей. Спокойный темп, компромисс и умение сохранять равновесие помогут провести день без лишних конфликтов.
Скорпион
Карта Таро: Туз Пентаклей
Скорпионам 27 сентября может открыться интересная возможность в финансовой, профессиональной или бытовой сфере. Не отмахивайтесь от практических предложений – одно из них может стать хорошим стартом для будущих перемен.
Стрелец
Карта Таро: Рыцарь Пентаклей (перевернутый)
Стрельцы могут столкнуться с задержками, усталостью или нежеланием заниматься рутинными делами. Не откладывайте важное надолго, но и не беритесь за все одновременно - спешка лишь создаст дополнительные проблемы.
Козерог
Карта Таро: Девятка Пентаклей
27 сентября Козероги смогут ощутить результат своих усилий и насладиться тем, чего уже удалось достичь. День хорошо подходит для финансовых дел, заботы о себе и приятном отдыхе без чувства вины.
Водолей
Карта Таро: Туз Жезлов (перевернутый)
Водолей может не хватать энергии для нового старта, даже если интересная идея уже появилась. Не заставляйте себя действовать немедленно - иногда стоит немного подождать, чтобы понять, чего вы действительно хотите.
Рыбы
Карта Таро: Двойка Жезлов
Рыбы окажутся перед выбором или начнут серьезнее задумываться о следующем шаге. День благоприятен для планирования будущего, оценки возможностей и определения направления, в котором хочется двигаться дальше.
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